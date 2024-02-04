快訊

今晚鋒面到迎雨！這日冷氣團報到 北台灣僅剩12度冷到初一

分析師：台積電去年首登「全球營收最高半導體製造商」 超越英特爾、三星

泰國羽賽／周天成奪冠 爭取奧運門票更有信心

中央社／ 曼谷4日專電
泰國羽球大師賽4日舉行決賽，台灣男單一哥周天成（右）擊敗新加坡好手駱建佑（左）奪冠。圖為兩人在頒獎台上合照。中央社
泰國羽球大師賽4日舉行決賽，台灣男單一哥周天成（右）擊敗新加坡好手駱建佑（左）奪冠。圖為兩人在頒獎台上合照。中央社

台灣羽球選手周天成今天在泰國羽球大師賽擊敗新加坡好手駱建佑，奪下冠軍。周天成表示，沒有想到今年首冠會在泰國這站拿下，這個冠軍對奧運積分非常有幫助，「特別是信心的部分。」

世界羽聯巡迴賽、超級300系列泰國大師賽今天舉行決賽，男單「台灣一哥」周天成對上2021年曾拿下世錦賽金牌的駱建佑，兩人過去交手6次，各拿下3勝，最近一次對戰是2022年的年終總決賽，當時周天成遭直落二輸球。

周天成今天苦戰駱建佑62分鐘後，以21比16、6比21、21比16擊敗駱建佑，拿下今年賽季首場冠軍。

周天成賽後接受中央社訪問表示，今天是一場很困難的比賽，駱建佑非常有實力，能以速度壓制他，因此對抗過程非常困難，而且自己前幾個比賽打得沒有非常好，但他保持信心和體力，堅持到最後。

周天成在第三局開局原先落後，但隨後急起直追並一路領先拿下冠軍。周天成說，駱建佑是很頑強的選手，因此他致勝的關鍵就是一分一分打，每一拍要堅持到最後，看誰得下最後一分。他也表示自己第二局技術性放掉，力拼第三局的戰術有成功。

周天成為了爭取奧運參賽積分，生涯首度參加泰國大師賽，今年馬來西亞和印度公開賽首輪出局，印尼大師賽則16強止步，這次泰國大師賽奪冠，是繼去年11月德國海洛公開賽奪冠後，再度展現老將拚勁順利封王。

周天成說，這個冠軍對奧運積分非常有幫助，「特別是信心的部分。」 他去年一直到年尾才拿下冠軍，今年年初狀況也沒有特別好，沒想到今年首冠可以在泰國這站拿下。

他說，自己就是慢慢調整，每次都是輸了繼續找可以進步和補足的地方，不是可以那麼快就可以看到成績起來，但這次就看到了，他會繼續努力。

世錦賽 周天成 羽球

延伸閱讀

泰國羽賽／拍下世錦賽冠軍 周天成揮別低潮迎本季首冠

泰國羽賽／決賽對決新加坡一哥駱建佑 周天成做好應戰準備

泰國羽賽／拍落荷蘭卡爾尤 周天成本季將首度爭冠

泰國羽賽／周天成內戰逆轉林俊易 蘇力揚也進男單4強

相關新聞

泰國羽賽／拍下世錦賽冠軍 周天成揮別低潮迎本季首冠

揮別開季前3站低潮，我國羽球「一哥」周天成本周泰國名人賽勇闖決賽，今天和新加坡排名最佳的駱建佑對決，最終小天在3局大戰以...

拳擊／陳念琴西班牙拳擊賽摘金 拚奧運資格賽添信心

台灣女將陳念琴這次在西班牙國際拳擊錦標賽改戰70公斤級，決賽擊敗哈薩克選手努沙耶娃，亞運後首戰就摘金，為征戰巴黎奧運資格...

足球／梅西香港賽前訓練 數萬球迷瘋狂

世界球王梅西帶領的球隊國際邁阿密昨天在香港大球場進行公開訓練，今將與香港隊進行友誼賽；昨晚貝克漢也驚喜現身，獲數萬球迷的...

泰國羽賽／決賽對決新加坡一哥駱建佑 周天成做好應戰準備

超級300等級的泰國羽球大師賽今天進行4強賽，台灣一哥周天成擊敗荷蘭對手挺進決賽，明天將對上新加坡一哥駱建佑，周天成表示...

舉重／林呈璟亞錦賽帶傷上陣 抓舉、總和兩項破全國

即使左手肘韌帶全斷，林呈璟仍未放棄奧運夢，今天在亞洲舉重錦標賽女子49公斤級，以抓舉84公斤、挺舉103公斤，總和187...

台維斯盃／中華隊表現水準之上 教練給90分肯定

中華隊首度挑戰台維斯盃世界組總決賽，連續兩天在主場台北網球中心迎戰隊史握有10冠的強敵法國隊，僅管兩天合計4點都吞敗，中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。