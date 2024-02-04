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泰國羽賽／周天成力拚奧運 30歲後第3冠證明油箱還有油

中央社／ 台北4日電
泰國羽球大師賽4日舉行決賽，台灣男單一哥擊敗新加坡一哥駱建佑奪冠，為周天成參加今年奧運賽的積分加分不少。中央社
泰國羽球大師賽4日舉行決賽，台灣男單一哥擊敗新加坡一哥駱建佑奪冠，為周天成參加今年奧運賽的積分加分不少。中央社

「台灣一哥」周天成今天在泰國羽球大師賽男單決賽，以21比16、6比21、21比16擊退新加坡好手駱建佑，拿下今年賽季首場冠軍，證明自己油箱還有油，仍有挑戰巴黎奧運的能力。

今年1月8日滿34歲的周天成，曾在2019年單季收獲3場國際賽冠軍，包括難度很高、超級1000等級的印尼羽球公開賽，另外還有2場亞軍，這些成績都助他在2020年初，世界排名衝到生涯新高的第2名。

可惜後來受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，世界羽球聯盟（BWF）賽事打打停停，連帶影響到周天成的準備週期，加上正好年滿30歲，讓他從2020-2024年至今僅再拿過3座國際賽冠軍，而且都是超級300等級的賽事。

周天成從去年底的中國大師賽到今年的印度公開賽，連續4場比賽出現「一輪遊」的狀態，不過他經過半個月的調整，終於在今天的泰國大師賽找回水準，擊潰曾在2021年拿過羽球世錦賽金牌的新加坡一哥駱建佑。

今天首局，周天成在雙方5比5平手後就穩定保持領先，並在13比12時連得5分奠定勝基，順利以21比16收下首局。

第2局，周天成很快就以2比8落後，之後他不強求分數，刻意調整體能狀態，最後大比分以6比21落敗。

關鍵的第3局，周天成在雙方8比8平手後連得4分稍稍擴大差距。

隨後兩邊都呈現你1分、我1分的狀態，周天成拿下第17分是對手過網擊球犯規，拿下的第19分是對手判斷失誤球沒出界，靠著這2分，周天成氣勢大好，先靠1記充滿爆發力的斜線扣殺拿下第20分，並取得5個賽末點，接著在對手回球過短的情況下，連續在前場殺了3球，終於如願收下比賽勝利。

周天成賽後躺在地上興奮大叫慶祝這一刻，並且還丟了2支球拍到觀眾席上，看得出來這一勝得來不易，也再度擦亮老將招牌，認為自己油箱還有油。

周天成目前世界排名第14名，暫時仍穩居台灣第一男單，小將「左手重砲」林俊易則以世界第19名緊追在後，如無意外，台灣可能僅有1張男單的奧運席次，就看誰能排在台灣第1位。

世錦賽 周天成 羽球

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