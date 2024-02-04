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台維斯盃／曾俊欣搶7落敗 趕飛機續拚積分

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
曾俊欣台維斯盃第4點單打吞敗。記者余承翰／攝影
曾俊欣台維斯盃第4點單打吞敗。記者余承翰／攝影

「夜市球王」曾俊欣今天台維斯盃世界組總決賽資格賽和法國哈里斯（Quentin Halys）對陣，第二盤將戰局拚到「搶7」，可惜最終以3：6、6：7（3：7）吞敗，沒能為地主點數開張；他賽後馬上要趕往機場，為職業積分努力。

台維斯盃世界組總決賽採5點3勝制，台北網球中心主場迎敵的中華隊，昨天兩點單打吳東霖和許育修都吞敗，今天第3點雙打也沒能延長戰線，許育修和莊吉生的亞運金牌組合先盛後衰，遭法國老將組合馬惠（Nicolas Mahut）／羅傑瓦塞林（Edouard Roger-Vasselin）以3：6、6：2、7：6（7：1）逆轉，代表中華隊挑戰總決賽失利。

無關勝負的第4點單打仍舉行，曾俊欣上陣對戰世界排名100的哈里斯，目前排名305的曾俊欣首盤第8局先遭破發，唯一失守就以3：6讓出。

第二盤曾俊欣第5局又先遭破發，但隔局馬上把握唯一破發點，回破將戰局逼到3：3；接續6局兩人都互保發球局，讓戰局進入「搶7」，但哈里斯2：2時連拿3分拉開領先，最終以7：3拍下曾俊欣，避免將戰局延長到決勝盤。

面對2017年奪下台維斯盃冠軍的法國隊，中華隊4點雖沒能突破，表現仍獲得對手肯定，尤其今天雙打演出更讓法國老將組合大讚「表現遠優於排名」，許育修也盼明年能再挑戰總決賽機會。

曾俊欣台維斯盃第4點單打吞敗。記者余承翰／攝影
曾俊欣台維斯盃第4點單打吞敗。記者余承翰／攝影

台維斯盃 曾俊欣 許育修

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