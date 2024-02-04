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泰國羽賽／拍下世錦賽冠軍 周天成揮別低潮迎本季首冠

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
泰國羽球大師賽4日舉行決賽，台灣男單一哥周天成擊敗新加坡一哥駱建佑奪冠。圖為周天成手拿冠軍獎盃。中央社
泰國羽球大師賽4日舉行決賽，台灣男單一哥周天成擊敗新加坡一哥駱建佑奪冠。圖為周天成手拿冠軍獎盃。中央社

揮別開季前3站低潮，我國羽球「一哥」周天成本周泰國名人賽勇闖決賽，今天和新加坡排名最佳的駱建佑對決，最終小天在3局大戰以21：16、6：21、21：16奪勝，迎接本季首冠。

小天目前世界排名14，和20201年世錦賽摘冠的駱建佑過去6度碰頭各拿3勝；今天上演第7度對決，小天首局在13：12時連拿5分拉開領先，以21：16先下一城，但第二局換駱建佑取得主動權，以21：6扳平局數。

決勝局前段兩人打得拉鋸，8：8時小天連拿4分才拉開領先，換場後也維持住至少2分的優勢，16：13時精彩防守後更讓駱建佑出現過網擊球失誤送分，18：14時駱建佑判斷失誤再讓小天拿到分數，最終小天在「冠軍點」時連殺5球搶下最後分數，以21：16拿下最後一局，在超過1小時的激戰中雙手高舉、再仰躺在地迎接冠軍。

小天去年11月在德國海洛公開賽迎接單季第一座金盃，但今年超級1000系列的馬來西亞公開賽、超級750系列的印度公開賽都首輪出局，超級500的印尼名人賽第二輪止步，連續4周征戰終於在超級300系列的泰國名人賽揮別低潮，可獲得冠軍7000分積分和15750美金獎金。

世錦賽 周天成 羽球

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