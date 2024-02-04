台維斯盃／和大滿貫對手激戰3盤 中華隊遭逆轉無緣升級

去年杭州亞運首度搭擋就打下金牌，我國男網好手莊吉生和許育修台維斯盃再合體，今天世界組總決賽資格賽面對擁有大滿貫資歷的老將組合馬惠（Nicolas Mahut）／羅傑瓦塞林（Edouard Roger-Vasselin），中華隊在滿場球迷加油中搶下首盤，第二盤雖失守，決勝盤在2：5落後下將戰局延長到「搶7」，最終仍遭逆轉，無緣讓中華隊挑戰晉升世界組總決賽。

42歲的馬惠4大滿貫都拿過男雙冠軍，法網更2度登頂，生涯握有5座男雙金盃；41歲的羅傑瓦塞林目前雙打世界排名第10，2014年在法網奪下男雙金盃，資歷、排名遠勝過杭州亞運才首度搭配的中華隊組合，不過中華隊首盤在第4局率先破發，加上自身發球局全部守住，以6：3先下一城。

第二盤第3局，中華隊先取得30：0優勢，沒能把握機會，第5局許育修發球局又遭破發，加上第7局莊吉生發球局也失守，遭對手連趕4局，以6：2扳平盤數。

決勝盤前5局雙方都互保發球局，第6局許育修的發球局，中華隊連失4分遭到破發，讓法國取得4：2優勢；第7局中華隊逼出一個破發點但錯過，不過第9局馬俞的「賽末發球局」沒能把握，中華隊第2個破發點在許育修截擊得分下破發成功，硬是將戰局延長到「搶7」。

雖被逼到「搶7」，法國隊連下5分取得絕對優勢，最終仍以7：1拿下勝利，讓法國隊連下3點，保住世界組總決賽席位。

世界組總決賽資格賽採5點3勝制，昨天中華隊單打許育修和吳東霖都吞敗，今天雙打再失守，沒能升上世界組總決賽，繼續留在世界一級戰場。 莊吉生（右）和許育修扛起台維斯盃第3點雙打。記者余承翰／攝影 台維斯盃連兩天都吸引滿場觀眾進場。記者余承翰／攝影 莊吉生（右）和許育修扛起台維斯盃第3點雙打。記者余承翰／攝影

法國組合馬惠／羅傑瓦塞林。記者余承翰／攝影

法國組合馬惠／羅傑瓦塞林。記者余承翰／攝影

法國組合馬惠／羅傑瓦塞林。記者余承翰／攝影