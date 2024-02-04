足球／梅西香港賽前訓練 數萬球迷瘋狂

世界球王梅西帶領的球隊國際邁阿密昨天在香港大球場進行公開訓練，今將與香港隊進行友誼賽；昨晚貝克漢也驚喜現身，獲數萬球迷的尖叫吶喊。

中通社報導，昨天下午五點半，貝克漢以一身黑色寬鬆西服出席，帶領一眾國際邁阿密球員入場操練；梅西壓軸出場，引發球迷一遍遍高喊他的名字，他則回以招牌微笑。梅西每次觸球，現場球迷都陣陣歡呼；圍場跑步訓練，更帶動觀眾席的歡呼浪潮。有球迷不禁狂喊，「能不能再多跑幾圈」。

訓練尾聲，貝克漢在現場代表球隊感謝大家，希望大家好好享受，指明日的球賽會非常特別。隨後，梅西同隊友與一眾香港小球員在之後的互動環節進行簡單的傳球交流；貝克漢亦到場指導，下台後為小球員簽名。

「梅西熱」並非浪得虛名，當日至少有五名球迷衝入球場，幾乎都身著國際邁阿密球衣，希望跟梅西近距離接觸，或索取簽名，但被保安人員阻止。