聽新聞
test
0:00 / 0:00

台維斯盃／許育修吳東霖表現出色 仍遭逆襲

聯合報／ 記者劉肇育／台北報導
中法台維斯盃世界組總決賽資格賽昨天在台北市網球中心點燃戰火，首點單打我國一哥許育修不敵對手。記者葉信菉／攝影
中法台維斯盃世界組總決賽資格賽昨天在台北市網球中心點燃戰火，首點單打我國一哥許育修不敵對手。記者葉信菉／攝影

中法台維斯盃世界組總決賽資格賽昨在台北市網球中心點燃戰火，我國男單好手許育修吳東霖雖然分別以直落二不敵法國新星范阿斯切與一哥馬納里諾，但兩人都打出令人眼睛為之一亮的好表現，而今天第三點的雙打我國將由莊吉生／許育修搭檔，力拚延長戰線。

首度打進到台維斯盃世界組總決賽資格賽的我國男子網球隊，昨天以地主身分在主場迎戰法國隊，儘管雙方球員在排名上有著極大差距，不過昨天台北市網球中心也湧入滿場3000名觀眾，並將過去在棒球與足球場較常見的「台式應援」帶入球場，為選手加油打氣。

在首點單打賽事中，我國一哥許育修遭遇19歲法國新星范阿斯切，開賽後前兩局雙方就互破對手發球局，不過范阿斯切也展現前百大選手的實力，在比賽進入關鍵分時連連得分，最終以6：4、6：4擊敗許育修。

至於第二點單打，我國則由吳東霖出戰世界排名第17名的法國一哥馬納里諾，在兩盤賽事中吳東霖都率先破發取得領先，不過老經驗的馬納里諾在被破發後都很快回穩，甚至抓住機會回破發超前，以6：3、7：5勝出，幫助法國隊在前兩點打完取得2：0領先。

對於昨天在滿場球迷加油聲中迎戰強敵，吳東霖與許育修賽後都直言相當興奮，尤其是在網球場罕見的「台式應援」讓許育修直呼振奮人心，「那個鼓聲滿振奮人心的，每一次聽到都有被振奮的感覺，只可惜網球每一球之間都比較短，沒辦法每一球都這樣被加油。」

至於吳東霖昨天在啟蒙教練和家人都到場加油下，也直言被觀眾激發出不少潛力，「很多跑不到的球都有救到，在體能表現等受到觀眾很大幫忙，明天繼續維持做好該做的。」

中華隊在輸掉前兩點後，今天將由許育修／莊吉生迎戰五屆大滿貫冠軍馬育與雙打世界排名第10名的羅傑瓦塞林，第四點單打則將換上曾俊欣出賽。

台維斯盃 吳東霖 曾俊欣 莊吉生 許育修

延伸閱讀

台維斯盃／首體驗台式應援 法國一哥讚球迷很尊重球員

台維斯盃／滿場加油聲力挺 吳東霖直言潛力被激發

圖輯／中法台維斯盃開打 吳東霖不敵法國頭號好手馬納里諾

台維斯盃／連兩盤都率先破發 吳東霖惜敗法國一哥

相關新聞

台維斯盃／許育修吳東霖表現出色 仍遭逆襲

中法台維斯盃世界組總決賽資格賽昨在台北市網球中心點燃戰火，我國男單好手許育修、吳東霖雖然分別以直落二不敵法國新星范阿斯切...

泰國羽賽／闖進決賽將對上新加坡一哥駱建佑 周天成做好應戰準備

超級300等級的泰國羽球大師賽今天進行4強賽，台灣一哥周天成擊敗荷蘭對手挺進決賽，明天將對上新加坡一哥駱建佑，周天成表示...

國家級桌球運動中心坐落虎尾科大 上千萬研發已獲9專利

雲林縣虎尾科技大學今天啟用精準智慧桌球運動科技中心，展示桌球專項選才系統資料庫、壓力建模與分析及運動傷害分析、互動智慧桌...

對戰素人備感壓力！戴資穎、王齊麟切磋備戰巴黎奧運

知名能量飲料今日在高雄舉辦羽球「鬥拍賽」總決賽，由北中南三區的區域冠軍隊伍爭奪總冠軍，該隊伍還能與羽球一姊戴資穎、金牌國...

柔道／銅牌戰未能報成都世大運落敗之仇 楊勇緯巴黎大滿貫賽無緣獎牌

前往法國征戰巴黎柔道大滿貫賽的台灣「柔道男神」楊勇緯今天凌晨在男子60公斤級銅牌戰落敗，以第5名作收，但他將續留法國參加...

高球／亞太女子業餘高球錦標賽 吳純葳挑戰最低桿封后

連續兩天Bogey Free。中華高球協會國家隊員吳純葳，3日在泰國帕塔雅水岸球場完成不可能的任務，再抓6隻小鳥，以66...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。