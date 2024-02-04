台維斯盃／許育修吳東霖表現出色 仍遭逆襲

中法台維斯盃世界組總決賽資格賽昨在台北市網球中心點燃戰火，我國男單好手許育修、吳東霖雖然分別以直落二不敵法國新星范阿斯切與一哥馬納里諾，但兩人都打出令人眼睛為之一亮的好表現，而今天第三點的雙打我國將由莊吉生／許育修搭檔，力拚延長戰線。

首度打進到台維斯盃世界組總決賽資格賽的我國男子網球隊，昨天以地主身分在主場迎戰法國隊，儘管雙方球員在排名上有著極大差距，不過昨天台北市網球中心也湧入滿場3000名觀眾，並將過去在棒球與足球場較常見的「台式應援」帶入球場，為選手加油打氣。

在首點單打賽事中，我國一哥許育修遭遇19歲法國新星范阿斯切，開賽後前兩局雙方就互破對手發球局，不過范阿斯切也展現前百大選手的實力，在比賽進入關鍵分時連連得分，最終以6：4、6：4擊敗許育修。

至於第二點單打，我國則由吳東霖出戰世界排名第17名的法國一哥馬納里諾，在兩盤賽事中吳東霖都率先破發取得領先，不過老經驗的馬納里諾在被破發後都很快回穩，甚至抓住機會回破發超前，以6：3、7：5勝出，幫助法國隊在前兩點打完取得2：0領先。

對於昨天在滿場球迷加油聲中迎戰強敵，吳東霖與許育修賽後都直言相當興奮，尤其是在網球場罕見的「台式應援」讓許育修直呼振奮人心，「那個鼓聲滿振奮人心的，每一次聽到都有被振奮的感覺，只可惜網球每一球之間都比較短，沒辦法每一球都這樣被加油。」

至於吳東霖昨天在啟蒙教練和家人都到場加油下，也直言被觀眾激發出不少潛力，「很多跑不到的球都有救到，在體能表現等受到觀眾很大幫忙，明天繼續維持做好該做的。」

中華隊在輸掉前兩點後，今天將由許育修／莊吉生迎戰五屆大滿貫冠軍馬育與雙打世界排名第10名的羅傑瓦塞林，第四點單打則將換上曾俊欣出賽。