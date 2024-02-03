柔道／銅牌戰未能報成都世大運落敗之仇 楊勇緯巴黎大滿貫賽無緣獎牌

前往法國征戰巴黎柔道大滿貫賽的台灣「柔道男神」楊勇緯今天凌晨在男子60公斤級銅牌戰落敗，以第5名作收，但他將續留法國參加國際訓練營。

上週在新賽季首站葡萄牙柔道大獎賽楊勇緯摘下銅牌，本季首面獎牌到手。由於適逢奧運年，不少各國好手積極參賽爭取積分，讓楊勇緯碰上許多「新面孔」，他認為收獲很多。

征戰巴黎大滿貫賽，楊勇緯首輪輪空，次輪與地主好手蘇培維勒（Gabin Supervielle）鏖戰至黃金得分，靠著勒頸技迫使對手投降，接著又祭出招牌三角固擊敗德國好手普拉夫基（Moritz Plafky），8強戰讓世界排名第10的烏克蘭好手哈爾瑪多夫（Dilshot Khalmatov）吞下3次指導，順利晉級4強。

4強戰面對韓國籍的李夏林，楊勇緯再度戰到黃金得分，可惜這回他先領到3次指導落敗，無緣晉級金牌戰。

銅牌戰對決日本21歲新星中村太樹，兩人曾在去年成都世大運金牌戰過招，當時楊勇緯吞敗。如今再次交手，楊勇緯在進攻施術時不慎遭反摔，讓對手取得半勝，最後未能報世大運落敗之仇，以第5名作收，無緣站上頒獎台。

不過，楊勇緯目前在巴黎奧運積分排名暫居第2，僅次日本好手永山龍樹，有望再度踏上五環殿堂，爭取夢寐以求的奧運金牌。

指導教練劉文等接受中央社記者採訪時透露，楊勇緯將留在法國繼續訓練，參加國際訓練營，預計9日返台，並全力備戰3月在烏茲別克舉辦的塔什干大滿貫賽。