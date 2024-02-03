羽球／專心練球調整狀態 戴資穎確定缺席亞團賽

亞洲羽球團體錦標賽將於2月13日在馬來西亞開打，台灣天后戴資穎、台灣一哥周天成都確定不會參加，不過獲得東京奧運男雙金牌的「麟洋配」將會搭檔出賽。

台灣羽球女單好手、世界排名第3的戴資穎，今年已經參加過2場賽事，包括馬來西亞公開賽、印度公開賽等，其中印度公開賽順利拿下首場冠軍金盃，之後就回到台灣練球以及治療傷勢。

戴資穎經過多方評估後，今天在出席Redbull鬥拍活動時透露將不參加亞洲羽球團體錦標賽，接下來她會在台灣過農曆年，下場比賽將是3月5日的法國羽球公開賽，這也是巴黎奧運的測試賽，接著就是3月10日的全英羽球公開賽。

戴資穎指出，現在就是專心練球，強化自己的身體素質，然後進行一些治療把身上的小傷都盡量搞定，「能在台灣過年還是很開心，放鬆一下後再繼續為今年奧運積分努力。」

每2年舉辦一次的亞洲團體羽球錦標賽，每位參賽選手只要有下場，都可獲得目前身上世界排名積分的10分之1的分數，對於爭奪奧運積分排名上仍有不小幫助。

只要打進羽球亞團賽前4名的國家，就可直接取得今年湯優盃的參賽資格，只不過，台灣在過去賽事不論男、女團都未曾打進過4強。

依照昨天的抽籤結果，台灣男團預賽和馬來西亞、哈薩克、汶萊同組；女團則是和日本、新加坡同組，賽制預賽打完後取前2名進行8強單淘汰賽。

今年參加亞洲羽球團體錦標賽的台灣隊由總教練劉佳城領軍，陣容包括男子隊：林俊易、王子維、戚又仁、李佳豪，王齊麟/李洋、盧敬堯/楊博涵、李哲輝/楊博軒；女子隊則有許玟琪、白馭珀、宋碩芸、林思雲、許雅晴/林琬清、張淨惠/楊景惇、胡綾芳/林筱閔。