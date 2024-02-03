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泰國羽賽／拍落荷蘭卡爾尤 周天成本季將首度爭冠

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
周天成今年首度闖進到決賽。 新華社資料照
周天成今年首度闖進到決賽。 新華社資料照

我國羽球男單一哥周天成今天在BWF超級300的泰國名人賽，於男單4強賽遭遇荷蘭選手卡爾尤（Mark Caljouw），上演雙方生涯的第2度對決，最終周天成以21：15、21：12直洛二晉級，今年首度闖進到決賽。

這次泰國名人賽周天成一路與台灣選手上演內戰，包括首輪拍落李佳豪，第二輪與8強賽則是與王柏崴、林俊易都打了3局才辛苦勝出。

而今天的4強賽也是周天成繼去年日本名人賽後再度站上4強舞台，面對世界排名51名的卡爾尤，周天成開賽後雖然一度以0：3落後，但他隨後打出4：0攻勢反超前比數，且不曾再落後給對手，以21：15先下一城。

第二局周天成乘勝追擊，在局中靠著一波6：0攻勢領先進入技術暫停，而卡爾尤儘管不斷嘗試強攻，但在無法攻破周天成防線下，最終也由周天成以21： 12勝出，本季首度闖進到決賽。

在周天成闖進到決賽後，今天另外一場四強賽將在晚間登場，由我國男單好手蘇力揚出戰新加坡駱建佑，勝者將與周天成爭冠。

周天成 林俊易 羽球

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