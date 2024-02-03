高球／亞太女子業餘高球賽 吳純葳挑戰賽史台將第2冠

在泰國巴達雅舉行的2024亞太女子業餘高爾夫錦標賽，今天進行第3回合激戰，台灣小將吳純葳再繳66桿，以3天低於標準18桿的198桿獨居領先，有望成為賽史第2名封后的台灣球員。

前3天打出198桿的吳純葳，很有機會打破日本球員橋本美月在2021年締造的賽史4回合低於標準16桿的紀錄。亞太女子業餘高爾夫錦標賽從2018年開辦，除了2020年因為疫情停辦外，台灣好手黃亭瑄曾在2022年封后。

2024亞太女子業餘高爾夫錦標賽選在巴達雅暹邏鄉村俱樂部的水岸球場舉行，生涯已經第5度參賽的吳純葳，2年前就曾在這座球場打過比賽。

前2回合就以132桿打破賽史36洞紀錄的吳純葳，今天再接再厲，全場抓下6次博蒂、0失誤的完美表現繳出66桿的成績，前3回合結束仍保有4桿的領先差距。

帶隊教練吳致誼在接受中央社記者訪問時說，看得出來吳純葳這幾天都照著自己的策略和步調走，「她在球場上的表現就是很順、很有條理，在這次賽前她也針對球技的技術上做了一些調整，現在看來似乎成效不錯。」

吳致誼透露，2年前吳純葳就打過這座球場，對於球場的特性和果嶺的掌握度都非常好，「賽前的練習日時，就看得出來吳純葳對於推桿的力道和角度都適應得非常好。」

除了吳純葳今天表現出色外，來自菲律賓的馬里西（Rianne Mikhaela Malixi）更是繳出破賽史紀錄的單回合63桿成績，也讓她緊追在吳純葳之後獨居第2名。

吳致誼強調，儘管菲律賓對手看起追得很凶，「但我們還是照著我們的步調去打，這3天成績都這麼穩定了，明天一定也會繼續這樣打下去。」

今年的賽事台灣共派出陳宥竹、吳純葳、廖信淳、許淮茜、林品衫、林潔恩6名選手參賽，前2回合結束後僅林潔恩遭淘汰。

拿下今年亞太女子業餘高爾夫錦標賽冠軍的球員，可以獲得LPGA五大賽當中的女子英國公開賽、愛維養錦標賽、雪佛龍錦標賽（前身為納比斯克錦標賽）參賽權，另外也能取得奧古斯塔國家女子業餘錦標賽的門票。