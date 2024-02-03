雙北世壯運活力吉祥物搶先亮相 「取好名」就有機會拿iPad

「2025雙北世界壯年運動會」將於2月17日開放報名，賽事吉祥物搶先亮相，是一隻以「北」字為意象，搭配粉紅與藍色的活力吉祥物。徵名活動即日起至3月7日，北市府歡迎大家發揮創意，台北市長蔣萬安將從中挑選第一名，雀屏中選者可獲贈一台iPad 10。

雙北世壯運明年5月17日至30日登場，賽會官方臉書昨公開賽事吉祥物真面目。體育局說，國際少有雙城共同主辦賽會，雙北此次開創國際賽會制度先驅，因此造型靈感源自「北」字，設計融入可愛、積極、熱情、友善、活力等要素，展現不同以往賽事常見以動植物為主題的全新創意吉祥物。

體育局表示，吉祥物以藍色、粉紅色為主色調，藍色代表信任、冷靜、團結，粉紅色則是蘊涵熱情及活力。吉祥物將在這次賽事中融入各項競技運動，傳遞「運動無界、人生無限」理念。

「吉祥物徵名活動」即起至3月7日展開，民眾只要在臉書「2025雙北世界壯年運動會」填寫問券表單，提供創意命名原因、理念、靈感，再完成臉書活動貼文步驟，即符合徵名條件。

體育局說，世壯運賽會品牌小組將會選出10個命名入圍，再由市長蔣萬安選出第一名並正式為吉祥物定名，將獲一台256G的iPad 10。再按專家學者排名順序，第二、三名分別可得SOGO百貨5000元禮券、3000元禮券，7名則為全聯1000元禮券。

另外，2月8日至3月7日在雙北各運動中心與現場的世壯運立牌拍照打卡，再上傳至賽會官方臉書，就有機會抽中Apple watch、全聯400元禮券、世壯運環保餐具、世壯運帆布袋得主，一共7名幸運兒。