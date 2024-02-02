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高球／亞太女子業餘賽 吳純葳再飆新低65桿獨居領先

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導

單日抓下7小鳥0柏忌，吳純葳今天在泰國帕塔雅水岸球場（Siam C C）舉行的2024年亞太業餘女子高球錦標賽第二輪，締造生涯最佳65桿（－7）桿，累計兩輪132桿（－12）桿傲視群倫，單獨名列第一晉級後兩輪決賽。

吳純葳當地時間中午12時36分從第10洞出發，一開始便連抓2隻小鳥打出好彩頭，之後再抓2鳥並一路守Par，最後三洞再連抓3鳥，寫下首尾呼應、一氣呵成的完美紀錄，她謙虛表示，「最後三洞不是長距離、就是坡度較大的推桿進洞抓鳥，運氣的成分很大。」

吳純葳首輪6鳥1柏忌，暫列第一，加上次輪7小鳥，兩輪共抓13小鳥，僅1次柏忌，她在去年12月的113年國家隊選拔賽首輪也以67桿開張，接著打72、72及75桿，雖以第一名獲選國家隊員，但對當時的表現並不滿意，「因為第二至第四輪沒打出第一輪的水準，一位朋友告訴我得調整動作，我按照他的方法作些改變，效果不錯，便在今年的亞太女子業餘錦標賽採用。」

吳純葳今年第三次參加亞太業餘女子高球錦標賽，目前世界業餘排名第264，在我國業餘女將中排名第六，她從2019年上半年起，六度獲選國家女隊，無人出其右。

日本選手六車日那乃上午開球，中午完賽，以7鳥1柏忌，66桿繳卡，累計134桿一度排名第一，直到吳純葳完賽並超車，六車日那乃才退居第二。

這次賽事包括台、日、韓、泰、菲、中等，共有亞太19國3地區22隊90人參賽，取前50名52人晉級三、四輪決賽，我國有6位選手赴會，5人晉級，除吳純葳領銜闖關外，另4人為世界排名第189的廖信淳144桿並列第32，林品杉、陳宥竹145桿並列第41，世界排名第88的許淮茜146桿並列第50。

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