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國訓尾牙熱鬧登場迎龍年 董事郭婞淳連3年抽獎加碼

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
國訓中心董事長林騰蛟率領董監事向大家拜早年。圖／國訓中心提供
國訓中心董事長林騰蛟率領董監事向大家拜早年。圖／國訓中心提供

國家訓練中心今天舉辦年終尾牙迎接龍年，現場席開42桌、近200名教練和選手同樂，身兼國訓中心董事的「舉重女神」郭婞淳連3年加碼抽獎禮，讓現場氣氛相當熱鬧。

國訓中心董事長林騰蛟在致詞時提到，去年的杭州亞洲運動會大有斬獲，一舉奪下19金、20銀、28銅，追平隊史最佳，2024年也是相當重要的一年。林騰蛟強調，「面對2024年的巴黎奧運我們要以奧運格言更快、更高、更強、更團結（Faster、Higher、Stronger、Together）為目標」，國訓中心作為後勤團隊將和培訓隊的選手合作前進，一起努力摘金奪冠。

今天的尾牙活動上，林騰蛟還頒獎表揚資深員工，包括服務滿30年的運動科學處長廖麗惠、運動科學處防護員劉婉莉；滿20年的競技運動副處長李佩樺、營運管理處廚師方國雅；滿10年的營運管理處長邱泰龍等。

透過3場選拔賽脫穎而出的射箭國手雷千瑩在訪問時說道，「自己在國訓也待了好久的時間，也參加過好多次尾牙，其實這裡很多人都快要跟家人一樣，能在年終的時候一起聚餐，就是特別溫馨。」

雷千瑩強調，從3月開始的3場世界盃賽事，同時也是奧運資格賽，「雖然女子隊另外3名選手都是年輕新秀，但我相信磨合上不會有太大問題，現在缺的就是一個實戰經驗而已。」

「跆拳道漂亮寶貝」羅嘉翎笑說：「龍年就是希望一切順利，大家的目標都一樣就是巴黎奧運拿到好成績，但希望今年尾牙運氣可以好一點，過去5、6年來只抽到過一個飛鏢盤。」

舉重 郭婞淳 雷千瑩

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