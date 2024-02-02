泰國羽賽／周天成內戰逆轉林俊易 蘇力揚也進男單4強

BWF超級300的泰國羽球名人賽，今天在男單8強賽傳來捷報，除了我國一哥周天成在台灣內戰中擊敗「左手重砲」林俊易挺進到4強賽外，另一名男單好手蘇力揚也在8強擊敗前香港一哥伍家朗，挺進到4強賽。

總獎金21萬美元的泰國羽球名人賽，本周我國有多組人馬參賽，其中在單打8強賽就有周天成、林俊易、蘇力揚登場，女單8強賽則是有許玟琪將在晚間出戰蘇妮妲（Supanida Katethong）。

其中在男單8強賽，周天成與林俊易兩名我國男單排名前2位的好手上演內戰，也是兩人繼去年台北羽球公開賽男單16強賽後再度在BWF系列賽碰頭，而前一次交手林俊易在3局苦戰中擊敗周天成，拿下生涯對戰首勝。

而兩人今天再度碰頭依舊打得相當拉鋸，林俊易雖然率先以21：12搶下首局，不過接下來兩局周天成展現極佳韌性，先以21：17扳平，第三局更是化解林俊易3個賽末點，最終以23：21逆轉勝出，搶下4強門票。

至於世界排名第33名的蘇力揚，今天8強賽則是碰上前香港一哥伍家朗，上演生涯的第二度對決，最終蘇力揚再以21：18、21：13收下對戰2連勝與4強門票，有望與周天成在決賽會師。