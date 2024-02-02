足球／日本國腳伊東純也被指控性侵 隊友力挺最終仍離隊

亞洲盃足球賽在卡達火熱進行中，日本國腳伊東純也卻陷入性侵醜聞，稍早傳出他不會退出國家隊，如今日本足協正式宣布，伊東退出本屆亞洲盃。

日本媒體《週刊新潮》爆料，2名女子指控伊東純也去年在對秘魯的國際友誼賽後，把她們帶到大阪飯店灌醉並性侵。這2名女子都對伊東提刑事訴訟，伊東則提出誣告指控。

日本足協昨天曾宣布伊東純也退隊，今天早上日本隊總監山本昌邦受訪時卻表示，「選手們很想要贏這次冠軍，提出想和伊東一起在卡達戰鬥的想法，收到選手反應後，與足協會長田嶋幸三討論，決定讓伊東留隊。」

不過事件峰迴路轉，日本足協開會討論後，再次宣布伊東退出本屆亞洲盃，田嶋幸三表示，「考慮到目前的狀況，我們決定營造專注足球的環境，因次決定讓他離隊。」