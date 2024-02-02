電競／DeNA發行全新MOBA手遊 計劃辦電競賽事

中央社／ 台北2日電
第12屆台北國際動漫節1日上午在世貿1館盛大開幕，有110家廠商、約800個攤位進駐，吸引許多民眾入場逛展。中央社
第12屆台北國際動漫節1日上午在世貿1館盛大開幕，有110家廠商、約800個攤位進駐，吸引許多民眾入場逛展。中央社

由DeNA發行的全新正版授權MOBA手遊「JUMP：群星集結」，為集英社授權並全程監製的年度大作，未來計劃舉辦一系列電競賽事，打造全新電競視野。

多人線上戰鬥競技場遊戲（MOBA）手遊「JUMP：群星集結」集結「週刊少年Jump」眾多知名英雄角色，包含「七龍珠」、「航海王」、「火影忍者」、「死神」、「鬼滅之刃」及「咒術迴戰」，並首度進駐2024台北國際動漫節，期待與玩家共同體驗遊戲的魅力。

除了經典的5vs5對戰模式外，還有其他多樣化遊玩方式選擇，如訓練場、1vs1等，更推出全新首創模式「龍珠爭奪戰」，結合「七龍珠」中經典故事的背景元素，玩家在「龍珠爭奪戰地圖」中，蒐集到7個龍珠或對局結束時積分最高的隊伍即獲勝。

在開展首日吸引各大知名實況主及KOL組隊體驗遊戲，進行「JUMP：群星集結」經典5vs5對戰，最後由基隆東帶領的隊伍贏得壓倒性的勝利，前職業電競選手阿亮以亮眼數據獲最有價值球員（MVP）；落敗的統神提到，遊戲體驗非常熱血，期待這款遊戲。

DeNA台灣負責人陳銘寬透露，從剛結束的封閉測試中，見證遊戲的成功，未來將持續致力於拓展遊戲市場，以台灣、香港及澳門為起點，再進軍東南亞、南韓等市場，「希望『JUMP：群星集結』不單是1款遊戲，更成為連接不同文化和玩家的橋梁」。

DeNA提到，遊戲正式上線時將延續這份熱血，預計舉辦一系列電競賽事，期望為玩家帶來最頂級的遊戲體驗，並將賽事從台灣擴展到全球，打造全新電競視野。

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