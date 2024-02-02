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台維斯盃／為中華隊打頭陣 許育修期盼發揮主場優勢

中央社／ 台北2日電
2024年台維斯盃世界組總決賽資格賽3、4日將在台北網球中心開打，上演台法大戰，為台灣扛起第1點單打的網球好手許育修2日受訪表示，盼能在主場打出氣勢。中央社
2024年台維斯盃世界組總決賽資格賽3、4日將在台北網球中心開打，上演台法大戰，為台灣扛起第1點單打的網球好手許育修2日受訪表示，盼能在主場打出氣勢。中央社

2024年台維斯盃世界組總決賽資格賽將於2月3、4日在台北網球中心開打，扛起第1點單打的台灣「網球一哥」許育修今天表示，期盼在主場打出氣勢。

台維斯盃被譽為「網球界的世界盃」，攸關進軍世界組最終16強資格，而首度打進世界組總決賽資格賽的台灣隊，將於明天在主場迎戰法國隊，力拚隊史最佳紀錄。該賽事將於首日進行前2點單打，次日則是第3點雙打及後2點單打，率先贏得3點隊伍取得9月前進世界組總決賽的資格。

在今天的賽前抽籤儀式，台灣隊由世界排名230名的許育修打頭陣，面對世界排名68名的19歲小將范阿斯切（Luca Van Assche）；世界排名238名的吳東霖則是第2點單打，迎戰世界排名第17名的馬納里諾（Adrian Mannarino）。男雙部分，由杭州亞運金牌搭檔許育修、莊吉生，對戰曾稱霸大滿貫男雙的馬育（Nicolas Mahut）、瓦賽林（Edouard Roger-Vasselin）。

許育修除了扛起第1點單打，還得負責雙打，不過他認為，之前很常碰到這樣狀況，所以體能上沒有問題，「雖然單看排名差很多，但我們都有打過世界排名前50名的選手，甚至也有贏過，所以並非不可能，尤其在我們主場，希望打頭陣把氣勢帶起來。」

賽事預計湧入滿場近3000名觀眾，許育修自評已經準備好了，「我喜歡在有觀眾情況下比賽，帶著享受的心情，希望有好的表現。」他透露，在杭州亞運後，就沒有與莊吉生搭配，不過彼此默契還在，「我們兩個很熟，只要戰術有講好，我覺得不是大問題。」

莊吉生則以流利的台語表示，很開心有機會在很多球迷面前獻技，「跟法國隊打是很大的挑戰，看他們的排名就知道，不過我們有好多年輕好手，他們也都很努力。」吳東霖提到，保持平常心，嘗試贏下比賽。

台維斯盃 莊吉生 許育修

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