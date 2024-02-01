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足球／首屆全國女子5人制聯賽台東開踢 踏出國內5人、11人專業分流第一步

聯合新聞網／ 綜合報導
高雄市一功足球俱樂部目前排名第一。主辦單位提供
高雄市一功足球俱樂部目前排名第一。主辦單位提供

2024第一屆全國女子五人制足球聯賽，於2月1日在國立臺東大學附屬體育高級中學舉辦開幕典禮，首屆賽事共計7支隊伍參賽，包括地主台東MIXXIN、台北海洋雲豹、竹城水里、嘉義市天晴、高雄市一功足球俱樂部、宏仲光復原青、太陽體育四維，一同爭奪冠軍榮耀。

中華五人制俱樂部聯盟去年首辦的FS1中華五人制足球聯賽廣受好評，為了讓女生也可以有最高級別的賽事參與，且分流國內女子五人制和十一人的球員，中華五人制足球協會推動全國女子五人制足球聯賽，並由台東體中協辦，期待讓女生有更多發揮的舞台。

開幕式中，台東市長陳銘風特別到場表示歡迎，他表示自己也看過五人制的比賽，知道這是非常激烈、也非常依靠團隊精神的運動，期許選手們能發揮所長，更期待台東選手將冠軍留在台東。這是女子聯賽首度於台東舉辦，台東體中校長陳明志表示，他們將場地維護到最好，期待球員能在這樣的場館中打出最精彩的比賽。

中華五人制足球協會秘書長林政毅表示，國際足總(FIFA)將要在2025年舉辦女子五人制足球世界盃(2025 FIFA Futsal Women's World Cup)，今年台灣舉辦女子聯賽，期待更增進女子球員的實力，屆時有機會參賽為國爭光。

今日開幕式後進行三場比賽，依序由地主台東MIXXIN對上嘉義市天晴，最終嘉義市天晴以2比0帶走勝利，接著台北海洋雲豹以6比3擊敗宏仲光復原青，第三場高雄一功足球俱樂部11比3擊敗竹城水里。

本屆賽事自1月30日進行至2月5日，7支隊伍循環賽爭取最終冠軍，目前三天比賽下來，高雄市一功足球俱樂部三戰全勝排第一，嘉義市天晴和台東MIXXIN皆為2勝1敗，不過因嘉義今日擊敗台東，因此嘉義市天晴排第二、台東MIXXIN第三。

嘉義市天晴擊敗地主MIXXIN。主辦單位提供
嘉義市天晴擊敗地主MIXXIN。主辦單位提供

台東體中校長陳明志表示，東體的場地維護非常好。主辦單位提供
台東體中校長陳明志表示，東體的場地維護非常好。主辦單位提供

台東市長陳銘風歡迎大家來到台東參賽。主辦單位提供
台東市長陳銘風歡迎大家來到台東參賽。主辦單位提供

2024全國女子五人制足球聯賽台東開踢。主辦單位提供
2024全國女子五人制足球聯賽台東開踢。主辦單位提供

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