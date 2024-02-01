PGA／俞俊安近況夯 圓石灘職業業餘配對賽拚首冠

中央社／ 台北1日電
俞俊安。PGA提供
俞俊安。PGA提供

PGA圓石灘職業業餘配對賽明天凌晨開打，近況火燙的台灣男子職業高爾夫好手俞俊安，將繼續挑戰本季及美巡賽生涯首冠。

25歲的俞俊安今年是他在美國職業高爾夫協會（PGA）的第2個賽季，已經出賽了3場比賽，除首戰索尼公開賽遭到淘汰外，後續包括美國運通高球賽、農保公開賽都順利闖進10名作收，並取得本週圓石灘職業業餘配對賽（AT&T Pebble Beach Pro-Am）參賽權。

俞俊安本季3場比賽已經賺進93.9萬美元（約新台幣2970萬元），目前在聯邦盃積分榜高居第16名，而這場圓石灘職業業餘配對賽總獎金高達2000萬美元（約新台幣6.3億元），也是俞俊安本季參加賽事最高額獎金的一場。

俞俊安賽前接受媒體訪問時說道，現在的狀態正處於一種上升的趨勢，「我能看到自己正處於絕佳狀態，所以希望能繼續保持下去。」俞俊安去年在這場賽事獲得並列第7的佳績。

俞俊安去年的PGA新人賽季，因為遭遇半月軟骨破裂而被迫休兵4個月，傷癒歸隊後表現得更加出色，不僅有望挑戰生涯首場美巡賽冠軍，也很有機會在今年巴黎奧運披上台灣國家隊戰袍出賽高爾夫項目。

圓石灘職業業餘配對賽從1937年創辦，是美巡賽歷史最悠久的賽事之一，今年比賽共有80名職業選手和80名業餘選手，前2回合每名職業球員會配對1名業餘球員在2座不同球場開打，淘汰後的第3、4回合賽事僅職業球員參加。

俞俊安 高爾夫

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