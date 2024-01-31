巴黎奧運只剩半年 仍想拼室外開幕式？

巴黎奧運登場倒數半年，籌備進度喜憂參半？法媒揭露，面對難度前所未有高的開幕式，法國總統馬克宏日前就承認，可能得考慮不在塞納河舉行的備案，不過，驚喜的是黎奧規劃主任蘭比斯表示，正與內政部積極配合制定應急計劃，仍希望讓開幕表演、遊行辦在塞納河畔，讓破萬奧運選手與遊客共襄盛舉，寫下史上首度在體育館外開幕的紀錄。

籌備進度

距離巴黎奧運登場只剩不到半年，各界都很關注巴黎的準備進度，此前法國總統馬克宏針對難度極高的開幕式，坦承當局會準備無法落實的備案。然而，法媒《France24》透露，巴黎奧運的規劃主任蘭比斯表示，正與內政部積極配合制定應急計劃，並未放棄塞納河畔舉辦開幕表演與遊行的雄心創舉。

巴黎奧運早早就傳出，規劃奧運史上首度室外開幕式，將讓破萬名奧運選手與遊客於塞納河畔共襄盛舉。當前，巴黎地區警備人數已增加翻倍（破7萬的人數儲備），確保奧運期間的維安，雖然法國警察工會組織的「黑色星期四」抗議活動如火如荼，譴責這樣的計畫太勞師動眾，但黎奧規劃部仍是信心滿滿。

交通問題最大

場館興建籌備進度大致也在控制內，截至去年年底，巴黎已經完成84%的目標，且預算也還足夠。作為本屆賽事活動核心的塞納河，市長安娜也掛上保證，會儘速清理水道、確保水質測試能過關。

最大問題可能是大眾交通，預計屆時會有1500萬人湧入巴黎，安娜對此發出警語，指出交通系統根本沒就位，火車數量不足，新捷運線動工也落後預定進度，6條新線只會有1條能趕在賽會前完工。倉促準備的大眾交通，動線細節瑕疵、車次頻率低、過度擁擠、環境不乾淨都飽受批評。

奧運預測獎牌榜！

雖然賽事籌備有喜有憂，但多數體育迷已按捺不住期待，據《外媒》報導，超精準預測公司Gracenote先釋出對巴黎奧運的獎牌數預測，過往他們在東京奧運與北京冬奧都正確預測出獎牌榜前10名的代表團（順序不完全正確），本次他們預測龍頭是美國（37金、共129面獎牌），中國居次（35金、共85面），依序是英國、日本、法國、澳洲、義大利、德國、荷蘭、南韓。

不過，預測公司也指出，由於俄羅斯入侵烏克蘭遭到體育制裁，目前預測系統是排除俄羅斯跟白俄選手，一旦任何人（以代表團或個人代表）加入賽事，預測結果偏差就大。

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