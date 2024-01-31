賽事分析納入RSG博弈課程 運動分析師逐步與國際接軌

中華民國運動賽事分析師協會與澳洲時代教育集團Times Education於1月29日在澳洲昆士蘭州政府駐台代表處，辦理澳洲「國際博弈產業服務認證」(RSG)合作備忘錄簽屬儀式，並由澳洲昆士蘭州政府駐台代表處首席代表劉培希Patrick Hafenstein親自出席擔任見證嘉賓，活動順利成功。與會嘉賓計有：職能訓練專家陳善珮博士、中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽博士及民視體育主播王人瑞等人出席見證。

澳洲昆士蘭州政府駐台代表處首席代表劉培希很高興雙方能合作推廣由昆士蘭州政府委託澳洲威爾斯國際學院(WIC)，所核發的「國際博弈產業服務認證」(RSG)之課程與認證，也期待未來取得證照的學員能夠到澳洲發展。

澳洲時代教育集團董事王品凱在致詞時指出，時代教育集團非常感謝澳洲昆士蘭州政府駐台代表處能將各式國際培訓課程推廣至各單位，並感謝劉培希代表多年來的協助，讓時代集團在台灣推廣課程的方面貢獻良多。

中華民國運動賽事分析師協會理事長張宏韶表示，此次能與澳洲昆士蘭洲政府及澳洲時代教育集團合作，在台灣推動博弈產業服務認證，是一個跨時代的國際合作。協會成立五年多來致力於運動賽事分析師課程，本次能與時代集團簽約並將相關課程納入，這是一個對運動分析師產業很棒的機會。更感謝澳洲昆士蘭州政府駐台代表處首席代表劉培希與所有貴賓出席本次的簽約典禮。

未來在中華民國運動賽事分析師協會的執行下，有關運動賽事分析師證照班的課程將與RSG證照班結合實施，以利培訓更專業的運動賽事分析師，讓分析師證照與國際證照逐漸接軌。