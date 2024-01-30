網球／澳網包雙冠 謝淑薇表態重披國家隊戰袍：巴黎奧運見

我國網球「一姊」謝淑薇今年澳網包辦混雙、女雙冠軍，本周雙打世界排名上升到世界第2，她是否出戰奧運也成討論焦點，今天她親自在社群宣布「巴黎奧運見」，決定重披國家隊戰袍。

謝淑薇2016年里約奧運前層宣布，全面從台灣網壇退休、永不接受國家徵召，不過去年就接受金恩盃徵召，再度代表中華隊出賽。

剛滿38歲的謝淑薇，今年澳網一舉包下混雙和女雙冠軍，創下賽會24年紀錄，世界排名也從第6升到第2名，代表可獲得奧運席位。

巴黎奧運雙打共32籤，將依照6月10日法網打完當周的最新世界排名選取資格，世界排名在前10名的球員可指定，同國家另一名女雙世界排名在前300名的球員合作。

目前世界第2的謝淑薇在巴黎奧運「安全名單」中，但先前哥哥謝政瀛曾指國內人選「高攀不起」，不過今天謝淑薇親自發聲。

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