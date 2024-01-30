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網球／澳網包雙冠 謝淑薇表態重披國家隊戰袍：巴黎奧運見
我國網球「一姊」謝淑薇今年澳網包辦混雙、女雙冠軍，本周雙打世界排名上升到世界第2，她是否出戰奧運也成討論焦點，今天她親自在社群宣布「巴黎奧運見」，決定重披國家隊戰袍。
謝淑薇2016年里約奧運前層宣布，全面從台灣網壇退休、永不接受國家徵召，不過去年就接受金恩盃徵召，再度代表中華隊出賽。
剛滿38歲的謝淑薇，今年澳網一舉包下混雙和女雙冠軍，創下賽會24年紀錄，世界排名也從第6升到第2名，代表可獲得奧運席位。
巴黎奧運雙打共32籤，將依照6月10日法網打完當周的最新世界排名選取資格，世界排名在前10名的球員可指定，同國家另一名女雙世界排名在前300名的球員合作。
目前世界第2的謝淑薇在巴黎奧運「安全名單」中，但先前哥哥謝政瀛曾指國內人選「高攀不起」，不過今天謝淑薇親自發聲。
謝淑薇臉書全文：
帶著雙冠的紀錄離開澳網！
附帶的益處是我將會以前十的雙打世界排名，前進巴黎奧運。這也意味著，我將可以使用世界雙打排名前十奧運規則，任意挑選世界排名前三百的選手為巴黎奧運的雙打搭檔。
與愛麗絲、芭芭拉、王欣瑜的三個大滿貫成功奪冠戰績，奧運我將會從台灣的單打好手裡，挑選適合的搭檔，一同代表中華台北出戰巴黎奧運。
謝謝這一路大家給我的支持與祝福🙏
期待巴黎奧運與你們再見!❤️
謝淑薇 敬上
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