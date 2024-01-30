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羽球／泰國大師賽 李佳馨避免傷勢加重女雙首輪退賽

中央社／ 台北30日電

超級300等級的泰國羽球大師賽今天進行首日會內賽事，目前在巴黎奧運參賽名單內台灣女雙組合之一的李佳馨，因擔心傷勢加劇選擇退賽返台治療。

台灣女雙組合李佳馨、鄧淳薫目前世界排名第22，但在巴黎奧運積分排名則排在第14，暫居參賽安全名單內（前16名），今天在泰國羽球大師賽首戰世界第44名的美國組合寶拉（Paula Lynn Cao Hok）、勞倫（Lauren Lam），賽前台灣組合以2勝0敗取得優勢。

前2局雙方激戰，李佳馨、鄧淳薫先以21比18拿下首局，第2局以19比21落敗，來到決勝第3局，台灣組合在5比11的技術暫停時，李佳馨因腿部不適決定申請傷退，以免傷勢加劇。

李佳馨在接受中央社訪問時表示，其實在今年賽季第2場、1月中的印度羽球公開賽時，就拉傷左髖關節肌肉，隨後的印尼大師賽選擇休兵，今天才又在上場試試看。

李佳馨指出，打到第3局的時候髖關節又覺得不舒服，「畢竟今年才剛開始，還是先顧好身體、保持健康比較重要，我後天就會回台灣檢查治療，剛好農曆年期間可以好好休息。」

農曆年後李佳馨就要接著再出發歐洲3戰，李佳馨除了女雙在奧運資格名單內，混雙和葉宏蔚的搭檔，目前世界排名第12、奧運積分排名第10，同樣也在參賽安全名單內。

李佳馨 羽球 葉宏蔚

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