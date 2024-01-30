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巴黎奧運／中華代表團出征法國團服 YONEX預定6月公開

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
日本知名品牌YONEX與中華奧會首度合作打造巴黎奧運團服，中華代表團中華帕拉林匹克總會秘書長宋玉麒（左一）優乃克股份有限公司總經理宮前輝久（左二）、中華奧林匹克委員會委員孫立群（右二）和優乃克股份有限公司營業部部長陳光偉 一同合影。圖／YONEX提供
日本知名品牌YONEX與中華奧會首度合作打造巴黎奧運團服，中華代表團中華帕拉林匹克總會秘書長宋玉麒（左一）優乃克股份有限公司總經理宮前輝久（左二）、中華奧林匹克委員會委員孫立群（右二）和優乃克股份有限公司營業部部長陳光偉 一同合影。圖／YONEX提供

2024巴黎奧運帕運將於今年夏季點燃聖火，萬眾矚目的中華代表隊服飾將由日本知名品牌YONEX與中華奧會首度合作，專門為中華隊量身打造團服，力挺台灣運動員進軍最高殿堂、爭取無上榮耀。

YONEX為日本專業羽網球運動品牌，旗下贊助「台灣羽球一哥」周天成、「麟洋配」李洋／王齊麟、「左手重砲」林俊易以及網球亞運金牌莊吉生、葛藍喬安娜等多位台灣運動好手，且自2005年起就成為中華羽球代表隊用具官方贊助商，2006年起冠名贊助台灣最高層級羽球國際賽事台北羽球公開賽。

中華奧林匹克委員會委員孫立群表示，東京奧運使台灣掀起運動熱潮，為代表隊打造戰袍是中華奧會最為重要的任務之一，讓每位運動員以最完美的樣貌征戰世界舞台，YONEX長期致力運動推廣，在體育界廣為人知，非常期待這次與YONEX合作，一起成為運動員備戰的堅實後盾。

「YONEX自創業開始，就秉持『獨創的技術和最棒的產品，貢獻給全世界』的經營理念，期盼透過運動帶給人們身心靈上的富足。時至今日，YONEX仍以此為目標持續全力進行各項活動。」台灣優乃克總經理宮前輝久表示，誠如品牌精神—追求卓越，遠超不凡（Far Beyond Ordinary），YONEX期待攜手所有運動員，一同擁抱挑戰、共創未來，並與社會大眾共組最強應援團。

中華帕拉林匹克總會秘書長宋玉麒表示，帕拉運動發展日漸蓬勃，逐漸受到社會大眾所關注，YONEX是信賴的長期合作夥伴，非常樂見在繼去年杭州亞運會後，再次與YONEX攜手前進2024巴黎帕運。

YONEX首度擔綱打造奧運團服的重任，除堅持「Made In Taiwan」在地化，更響應國際環保趨勢，全系列服飾將採用再生纖維材料，為環境友善盡一份心力，期待以最佳品質及嶄新的設計，襄助中華隊遠征巴黎，勇奪獎牌。

2024巴黎奧運、帕運將於7月下旬至9月陸續舉行，團服設計預計6月公開。

羽球 帕運 中華隊 2024巴黎奧運

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