【專家之眼】台灣最強大腿──謝淑薇的澳網奇蹟

今年開春第一個大滿貫，澳洲網球公開賽，在充滿戲劇性當中，轟轟烈烈地落幕了。對國內球迷而言，最大的驚喜，莫過於謝淑薇連奪混雙與女雙冠軍，是繼2000年澳洲Rennae Stubbs後，第一位獲此殊榮者，更是我國第一位大滿貫雙料冠軍。消息傳來，舉國歡騰，國內媒體給她進行連線專訪，總統也致電表示祝賀。

回想當年里約奧運事件，謝淑薇發出不平之鳴之後，被媒體圍剿，再看看現在各家媒體及政治人物紛紛錦上添花，恐怕會感慨今夕何夕吧？我國是運動弱國，所以盡可能給運動員足夠的資源與獎助，拿出好成績，讓世界看到台灣。謝淑薇反而是在被打壓的狀態下，靠著自己努力，成為台灣之光。難怪有網友批評，政治人物只會蹭熱度，該雪中送炭時，卻不見蹤影。

其實，不必等今年的雙料冠軍，她早就是台灣之光了。好幾年前，有朋友到英國玩，洋人一聽到來自台灣，第一個想到的就是謝淑薇，這就跟球王約克維奇是塞爾維亞的金字招牌一樣，她在國際上的名氣與受歡迎的程度，恐怕超出大多數國人想像。

很多外國球迷都讚賞謝淑薇是個網球傳奇。她的擊球姿勢與眾不同。許多球員追求肢體的協調與美感，她卻只追求效果，這裡撥一撥，那裡點一點，就變化出無數難以捉摸的球路，所以國外球評以tricky形容她。

在女子強力網球風行的年代，淑薇顯得相當另類。儘管力度比不過人家，卻能靠著巧勁取勝，甚至發出愛司球，頗有點太極拳以柔克剛的味道。不只雙打出色，連單打都讓好幾名世界前十的高手吃鱉。猶記得2018溫網爆冷擊敗哈勒普那場，把這位女單第一種子耍得團團轉的精彩畫面，重看幾遍都覺得很痛快。更別說2021年打入澳網女單八強，創下國內女網最高紀錄了。

2022年，淑薇因傷休兵，足足讓國內球迷悶了一年半。但2023年她傷後復出，就一口氣跟不同搭檔連拿法網、溫網兩座大滿貫女雙冠軍，排名竄升到世界第六。今年澳網雖然單打資格賽沒過，但專心雙打，反而在沒有壓力的狀況下，創造更好的成績。

淑薇這次的雙料冠軍之路，一場比一場緊張刺激，好幾回都是在被對手壓制下，以為輸定了，卻神奇逆轉成功。尤其遇到澳洲球員時，對方每得一分，觀眾便瘋狂大叫。淑薇組依然頂得住排山倒海的助威氣勢，打得看台上鴉雀無聲。混雙準決賽第一盤，連續化解澳洲黑馬組三個盤末點，反敗為勝；女雙準決賽第一盤，對手一口氣取得四比零領先，澳洲的杭特喜笑顏開，一副勝券在握的得意之色，但淑薇組硬是一分一分地打成七比五反超奪盤，讓對手笑不出來。

謝淑薇奪冠後，很客氣地盛讚搭檔們，在她狀況不穩時，幫忙扛住。其實她罩住搭檔的時間可能更多。不管後場的高吊球，或者前排的截擊，都精準又刁鑽，讓對手猝不及防。面對無論男或女的重砲攻擊，不但毫無懼色，還能反破對手的發球局。猶記得女雙決賽第二盤第十局，輪到搭檔梅騰絲發球，準備拿下勝利，卻忽然斷電被突破，嚇得球迷一身冷汗。淑薇仍不斷給她鼓勵，沉住氣，逼出對手失誤，最後終於破發得勝。贏球那一刻，梅騰絲緊抱住淑薇，久久不肯放手；混雙搭檔傑林斯基，不但感謝淑薇破了波蘭選手在澳網拿不到混雙冠軍的魔咒，也希望繼續跟她合作。可見淑薇就是雙打最強的「大腿」，人人搶著抱。

靠著澳網的輝煌戰績，淑薇幫梅騰絲重回女雙后座，自己的女雙排名也升到世界第二。未來她將以參加大型雙打賽事為主，單打也會利用保護排名，量力而為。相信她一定還能不斷創造奇蹟，給球迷帶來更多驚喜。

來自印度的波柏納，尚能以43歲高齡，勇奪澳網男雙冠軍，並登上男雙球王寶座，更不用說只有38歲的謝淑薇了。