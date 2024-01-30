花滑／瓦莉娃服禁藥禁賽 俄失北京冬奧金牌
國際體育仲裁法庭今天表示，俄羅斯女子花式滑冰選手瓦莉娃因服用禁藥被判禁賽4年，自2021年底算起。這使得俄羅斯奧委會實際上喪失在2022年北京冬奧贏得的花滑團體賽金牌。
路透社報導，位於瑞士洛桑（Lausanne）的體育仲裁法庭（Court of Arbitration for Sport，CAS）透過聲明表示：「瓦莉娃（Kamila Valieva）被發現觸犯反禁藥規定，因此處以4年無參賽資格處罰，回溯至2021年12月25日起。」
體育仲裁法庭還說，瓦莉娃自上述日期至今所有的比賽成績全都因此失效。這當中包括她參與協助俄羅斯奧林匹克委員會（Russian Olympic Committee，ROC）在北京冬季奧運花式滑冰項目贏得的團體賽金牌。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言