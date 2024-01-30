花滑／瓦莉娃服禁藥禁賽 俄失北京冬奧金牌

中央社／ 日內瓦29日綜合外電報導
俄羅斯女子花式滑冰選手瓦莉娃。 路透社
俄羅斯女子花式滑冰選手瓦莉娃。 路透社

國際體育仲裁法庭今天表示，俄羅斯女子花式滑冰選手瓦莉娃因服用禁藥被判禁賽4年，自2021年底算起。這使得俄羅斯奧委會實際上喪失在2022年北京冬奧贏得的花滑團體賽金牌。

路透社報導，位於瑞士洛桑（Lausanne）的體育仲裁法庭（Court of Arbitration for Sport，CAS）透過聲明表示：「瓦莉娃（Kamila Valieva）被發現觸犯反禁藥規定，因此處以4年無參賽資格處罰，回溯至2021年12月25日起。」

體育仲裁法庭還說，瓦莉娃自上述日期至今所有的比賽成績全都因此失效。這當中包括她參與協助俄羅斯奧林匹克委員會（Russian Olympic Committee，ROC）在北京冬季奧運花式滑冰項目贏得的團體賽金牌。

花式滑冰

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