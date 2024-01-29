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UBA／亞運金牌飆分無用 悲情義守連兩年無緣8強

聯合報／ 記者曾思儒／新北即時報導
義守教頭謝玉娟。圖／大專體總提供
義守教頭謝玉娟。圖／大專體總提供

贏球才保有晉級8強機會的義守大學，兩位數落後雖在第四節末追平，但反撲仍差一口氣，最終以87：93敗給世新大學，連兩學年都是差一步晉級。

UBA近年外籍生當道，義守大學始終以純本土應戰，去年預賽拿6勝排名第9，1勝之差前進8強；今年14場打完，義守同樣是6勝在手，儘管明天還有預賽最終戰，但已確定8強無望。

「每年都可以拼到最後，對球員和對我都是個肯定，但沒有晉級，還要要再多加努力。」義守教頭謝玉娟正向說，現在有許多乙組出身球員，但都持續進步，明年除了史承平，外幾乎原班人馬都能續戰113學年，包括杭州亞運3對3金牌余祥平，盼今年經驗讓子弟兵成長。

謝玉娟提到，今年最大問題還是少了穩定的後場指揮官，讓球隊失誤率居高不下，且球員抗壓性也有很大進步空間，她舉例說：「關鍵時刻別隊是有人會想當英雄跳出來，我們是一直傳，變躲避球。」

亞運金牌余祥平今年大三，亞運金牌隊友林信寬去年就投入選秀，成為T1聯盟「狀元」，代表台科大的汪哲宇預計今年投入選秀，今天攻下全隊最高21分的余祥平預計在UBA繼續打拚，謝玉娟也在安排暑假讓余祥平到海外磨練。

提前拿到8強門票的世新，當家組合「双生」今天復活，陳將双攻下23分張俊生更奪下全場最高28分，加上外籍生庫克14分、10籃板「雙10」數據，第10勝入袋。

余祥平攻下全隊最高21分，但球隊不敵世新。圖／大專體總提供
余祥平攻下全隊最高21分，但球隊不敵世新。圖／大專體總提供

亞運 選秀 UBA

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