高球／中市青少年高爾夫培訓隊成立 李昱叡：攜手產業培育人才

為培育優秀高爾夫運動人才，在台中市政府運動局的支持下，台中市體育總會高爾夫委員會成立青少年培訓隊，並於今天（29日）與中部4家專業球場簽署合作意向，運動局長李昱叡代表市長盧秀燕出席觀禮。李昱叡表示，感謝高爾夫球委員會致力培育人才成立培訓隊，也感謝台中國際、清泉崗、鴻禧太平及霧峰等高爾夫球場支持協助選手培訓，透過三方攜手合作讓人才培育向下扎根。

台中體總高爾夫委員會主委張世禎主委表示，台中市青少年高爾夫培訓隊成員以國小、國中、高中選手為主，結合台中市球場資源，聘請專業教練給予指導，並定期舉辦講習，以技能、知識、情意三個面向培訓選手，透過實地訓練累積經驗，培養選手素養與技能。

霧峰高爾夫球場董事長廖紫岑表示，台中高爾夫運動在大家的努力下持續蓬勃發展，也感謝市府與委員會積極協調溝通，期盼透過合作更多在地優秀的運動人才，此外各球場均派代表到場力挺，支持青少年培訓隊。

李昱叡指出，盧市長積極培育在地優秀運動人才，連年舉辦「台中市青少巡迴賽、議長盃、市長盃業餘高爾夫球錦標賽」等多項賽事，其中優秀選手林潔恩11歲就拿下全國小學12月錦標賽高女組冠軍，112年首次參加全國運動會就榮獲女子團體銀牌、個人銅牌的佳績，今年更入選為2024高爾夫國家一隊。