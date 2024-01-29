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NFL／男友晉級超級盃 泰勒絲進場擁抱熱吻閃瞎粉絲

聯合新聞網／ 綜合報導
泰勒絲(右)與男友凱爾西熱吻。。 美聯社
泰勒絲(右)與男友凱爾西熱吻。。 美聯社

職業美式足球聯盟（NFL）堪薩斯酋長（KansasCity Chiefs）擊敗巴爾的摩烏鴉隊（Ravens）闖入超級盃。賽後美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）衝入場內和球星男友凱爾西（Travis Kelce）熱吻並擁抱，閃瞎全球粉絲。

泰勒絲身穿紅色毛衣及黑色短裙，與女星迪樂芬妮（Cara Delevingne）和泰勒（Keleigh Teller）一同在包廂內觀賽，當凱爾斯率先達陣得分時，轉播鏡頭轉向泰勒絲，她似乎在慶祝大喊：「我的天啊！Travis！」。

凱爾西的爸爸艾德（Ed Kelce）也和泰勒絲一起觀戰，艾德受訪時透露他第一次見到泰勒絲時的情況，「我兒子經常有很多朋友來造訪，當我看到她時，我知道自己一定認識，但想不起名字，然後我女友笑我是呆子，因為這是泰勒絲！」

這可能是泰勒絲本季最後一次進場觀賽，因為她2月7日將在日本開啟「時代巡迴演唱會」（Eras Tour），2月10日在東京巨蛋進行表演，剛好是超級盃開賽前一天。不過也有粉絲推測，東京時間比超級盃地點拉斯维加斯早17小時，泰勒絲有足夠時間搭私人飛機，趕到比賽現場，幫男友加油。

泰勒絲(右)與男友凱爾西。 法新社
泰勒絲(右)與男友凱爾西。 法新社

泰勒絲(右)與男友凱爾西。 法新社
泰勒絲(右)與男友凱爾西。 法新社

泰勒絲(右)與男友凱爾西。 法新社
泰勒絲(右)與男友凱爾西。 法新社

天后泰勒絲。 美聯社
天后泰勒絲。 美聯社

泰勒絲 超級盃

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