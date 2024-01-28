足球／新光人壽舉辦公益賽募款 三高層全下場踢球

新光人壽於28日在台北市立大學足球場舉行「2024 BE HEROES新光人壽足球菁英對抗賽」，賽中分別舉辦菁英對抗賽與長青對抗賽，以支持台灣基層⾜球菁英培訓，並提供熱愛⾜球的長青選⼿優質的競賽環境，打造活躍老化、健康促進的高齡社會。

BE HEROES足球發展計畫邁入第6年，由新光人壽董事長魏寶生、展逸國際企業董事長張憲銘與台灣男足隊長陳柏良共同發起，成立「陳柏良公益信託足球教育基金」，目標栽培台灣基層足球人才，回饋台灣足壇，同時鼓勵台灣菁英足球員勇敢逐夢，包括魏寶生還有新光人壽總經理黃敏義以及新光金控董事長陳恩光今天都下場踢球。

菁英對抗賽將由歷經BE HEROES菁英學院培訓洗禮後的⾼中菁英，分別由北門高中、新北高中、花蓮高農、惠文高中所組成的菁英代表隊與北市⼤⾜球隊進行頂尖對決，雙方精湛的球技，奮戰的精神與求勝企圖心，讓人看到台灣足球的希望。長青對抗賽，選手則來自於全台熱愛⾜球的新壽的長官、同仁與保戶等長青選⼿聚集於此，這群年過半百的長青足球菁英，一上場，即展現活到老、踢到老的精神，⼀起踢出最精彩的熱⾎賽事，並以身作則提倡全民運動，營造健康促進環境。

賽事中場還進行12碼PK公益競賽，邀請熱愛足球的新光金控總經理陳恩光、10歲起就開始踢足球至今的新光人壽董事長魏寶生，以及總經理黃敏義、曾任中華足球隊長的新壽同仁吳昭興、LydiaAI創辦人暨執行長李俊毅等眾多嘉賓於百忙的公務中撥冗參與，12碼進球者每人將捐出1萬，未進球者每人捐2萬，累積捐款金額全數投入陳柏良公益信託基金，繼續灌溉台灣基層足球。

新光人壽表示長期支持各式體育活動，除了自辦摩天大樓登高賽、全國健行及新光盃街舞等全台知名運動賽事，更連續多年贊助「中華職棒樂天桃猿隊」、高雄右昌國小足球隊等全國多項潛力球隊，榮獲多屆運動企業認證與體育推手的肯定。

因應2025年台灣即將邁入超高齡社會的行列，新光人壽也積極提倡健康老化理念，致力於營造健康促進環境，推出外溢保單，以「保費折扣」、「增加保額」或「回饋金」等方式，鼓勵民眾養成規律運動、健康生活的習慣，進而降低罹病率和保戶的保費支出；與加拿大健康科技Lydia AI合作推廣，提供消費者自主使用「AI好齡活」APP，藉由APP結合多元個人健康數據及AI運算分析引擎，利用新的數據演算法，協助消費者了解自身健康及評估風險，進而為自己未來的「身體健康」與「財富健康」做規劃。

此外，新光人壽更走入偏鄉，與數位人道協會合作，2022年起攜手與數位人道協會合作遠距健康促進偏鄉公益計劃，透過數位工具，提供偏鄉長者線上健康課程及專業醫療諮詢，幫助長者達到前端預防疾病及延緩失能，展現具體成效，並將遠距服務據點由四個再擴增至六個，擴大守護偏鄉長者的生命健康安全。