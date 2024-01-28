桌球／果阿球星挑戰賽 鄭怡靜直落4勇奪首冠

我國桌球「一姊」鄭怡靜新賽季就傳回好消息，她一路打進WTT果阿球星挑戰賽女單決賽，最終戰面對世界排名第24的德國選手米特蘭（Nina Mittelham），鄭怡靜展現韌性，第三局瓦解對手3個「局末點」逆轉，最終以直落四局搶下勝利，生涯首度奪下巡迴賽女單冠軍。

31歲的鄭怡靜目前世界排名18，列大會第4種子，今天4強賽先面對36歲摩納哥名將楊曉欣，她以11：6、11：5、11：4獲勝，連兩年打進果阿球星挑戰賽決賽；決賽面對27歲的米特蘭，鄭怡靜開局取得3：0領先，優勢一路保持，以11：8先下一城。

第二局換米特蘭取得3：0領先，鄭怡靜先追回2分，2：4時再連趕3球逆轉；接續雙方4度戰平，鄭怡靜7：8連趕4分，以11：8再拿一局。

第三局鄭怡靜4：2領先沒維持，不過5：5有幸運球加持，接續再打出斜線致勝球，但2分領先遭對手連趕4分反超，鄭怡靜7：9時追回1分，逼出米特蘭暫停。米特蘭恢復比賽後沒能止血，讓鄭怡靜9：9追平，接續米特蘭雖先拿到第10分的「局末點」，但2個拿下局數機會都被鄭怡靜瓦解，鄭怡靜12：11領先雖也錯過，還讓米特蘭擦網過的幸運球拿到第3個局點，不過鄭怡靜仍化解危機，強勁正手拍再讓自己獲得第2個局點，雖錯過但靠發球直接取分，最終在第4個局點以17：15拿下，取得局數「聽牌」優勢。

延續連拿3局氣勢，鄭怡靜第四局一路領先，雖在10：5「冠軍點」時出現發球過程失誤，但下一球就逼出對手出界，以11：6迎接生涯首冠。

鄭怡靜過往拿過混雙和女雙冠軍，女單還是第一遭；去年她在果阿球星挑戰賽女單、女雙都闖決賽，其中女單4強賽更是逆轉擊敗日本好手平野美宇，可惜決賽不敵中國大陸名將王藝迪，加上和李昱諄搭檔的女雙也飲恨，單站收下2座亞軍。