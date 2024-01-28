足球／華南勇敢足夢計畫 首次圓夢邀請賽 雙龍國小奪得冠軍
長期支持台灣體育發展的華南金控今年持續執行「華南勇敢足夢計畫」，提供南投縣內偏鄉國小足球隊100萬元補助金，做為申請賽事報名、交通食宿、保險、訓練器材及教練鐘點等費用補助。今天（28日）邀請四所偏鄉國小足球隊，包括雙龍國小、乾峰國小、廬山國小及萬豐國小，在營北國中進行圓夢足球營，號召企甲的外籍球員戴明陸、班奇、一柳夢吾及卯力西歐參與，一同給予孩童們豐富的戰術訓練，並邀請台中市外籍教練所創辦的「KICKSTART」及「FUTURO」俱樂部的小選手們與上述4所國小球員進行比賽，期待透過交流賽開拓小球員們的視野。
華南金控暨華南銀行董事長張雲鵬在開幕式表示：「華南金控針對足球資源較少的偏鄉學校，除了經費支持外，也懷抱著把世界帶進偏鄉的理念，希望能幫助小朋友們提升足球實力，勇敢地追逐足球夢想。」首次交流賽6隊競爭激烈，最終由班奇一同指導的雙龍國小5：2勝萬豐國小，奪得首屆冠軍。
華南金控大力支持台灣體育發展，秉持「守護初衷 勇敢造夢」的理念，於111年年底首辦「華南勇敢足夢計畫」，透過補助款支持南投偏鄉足球隊精進足球實力。112年有8所南投的國小獲得偏鄉足球發展基金的補助，其中因偏鄉小球員前往各縣市比賽不易，因此補助款項最多用於補貼參與全台賽事活動，其中來自信義鄉的雙龍國小在南投縣五人制足球小男組、小女組皆獲得亞軍，且代表南投前往日本進行參訪活動。
南投縣體育會足球委員會主任委員簡峻庭表示：「南投是全台足球發展最晚的縣市，許多學校更是近年才開始有足球資源的挹注，我們積極深入校園訪視，委請教練進行協助，很感謝華南金控提供豐沛資源給予南投熱愛足球的孩子們，也期望未來能展開更多國際交流的機會。」
戴明陸今年是第二次返回南投參與華南圓夢足球營活動，為此戴明陸表示非常興奮：「我們非常喜歡華南把世界帶進偏鄉的理念，在活動過程中發現偏鄉的孩子與外國小朋友很快就玩在一起，一點也不害羞，希望透過這個活動能鼓勵他們持續、熱愛踢球，並透過踢球認識、結交更多的朋友。」
來自台中的「KICKSTART」及「FUTURO」俱樂部創辦人都是在台生活的外籍教練，以國際俱樂部梯隊養成的概念，落實基層、青訓、成人至職業球隊的經營，讓幼年練球的孩童，有機會循著俱樂部之養成教育追逐足球夢想。
雙龍國小教練吳彥平表示：「透過足球可以看到孩子們生活品行的改善，希望各種與外界交流的機會增廣小朋友的視野，成為擁有世界觀夢想的孩子，未來可以改善部落的環境，非常感謝華南金控持續帶給南投偏鄉學校的支持。」一直支持足球活動的南投縣前副縣長陳正昇特別號號到場為冠軍頒獎，並勉勵所有球員持續保有世界視野，為南投足球站上國際。
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