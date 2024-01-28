足球／華南勇敢足夢計畫 首次圓夢邀請賽 雙龍國小奪得冠軍

長期支持台灣體育發展的華南金控今年持續執行「華南勇敢足夢計畫」，提供南投縣內偏鄉國小足球隊100萬元補助金，做為申請賽事報名、交通食宿、保險、訓練器材及教練鐘點等費用補助。今天（28日）邀請四所偏鄉國小足球隊，包括雙龍國小、乾峰國小、廬山國小及萬豐國小，在營北國中進行圓夢足球營，號召企甲的外籍球員戴明陸、班奇、一柳夢吾及卯力西歐參與，一同給予孩童們豐富的戰術訓練，並邀請台中市外籍教練所創辦的「KICKSTART」及「FUTURO」俱樂部的小選手們與上述4所國小球員進行比賽，期待透過交流賽開拓小球員們的視野。

華南金控暨華南銀行董事長張雲鵬在開幕式表示：「華南金控針對足球資源較少的偏鄉學校，除了經費支持外，也懷抱著把世界帶進偏鄉的理念，希望能幫助小朋友們提升足球實力，勇敢地追逐足球夢想。」首次交流賽6隊競爭激烈，最終由班奇一同指導的雙龍國小5：2勝萬豐國小，奪得首屆冠軍。

華南金控大力支持台灣體育發展，秉持「守護初衷 勇敢造夢」的理念，於111年年底首辦「華南勇敢足夢計畫」，透過補助款支持南投偏鄉足球隊精進足球實力。112年有8所南投的國小獲得偏鄉足球發展基金的補助，其中因偏鄉小球員前往各縣市比賽不易，因此補助款項最多用於補貼參與全台賽事活動，其中來自信義鄉的雙龍國小在南投縣五人制足球小男組、小女組皆獲得亞軍，且代表南投前往日本進行參訪活動。

南投縣體育會足球委員會主任委員簡峻庭表示：「南投是全台足球發展最晚的縣市，許多學校更是近年才開始有足球資源的挹注，我們積極深入校園訪視，委請教練進行協助，很感謝華南金控提供豐沛資源給予南投熱愛足球的孩子們，也期望未來能展開更多國際交流的機會。」

戴明陸今年是第二次返回南投參與華南圓夢足球營活動，為此戴明陸表示非常興奮：「我們非常喜歡華南把世界帶進偏鄉的理念，在活動過程中發現偏鄉的孩子與外國小朋友很快就玩在一起，一點也不害羞，希望透過這個活動能鼓勵他們持續、熱愛踢球，並透過踢球認識、結交更多的朋友。」

來自台中的「KICKSTART」及「FUTURO」俱樂部創辦人都是在台生活的外籍教練，以國際俱樂部梯隊養成的概念，落實基層、青訓、成人至職業球隊的經營，讓幼年練球的孩童，有機會循著俱樂部之養成教育追逐足球夢想。