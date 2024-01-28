謝淑薇包辦同屆大滿貫雙料冠軍 蔡總統致電祝賀

我國網球好手謝淑薇拿下本屆澳網女雙及混雙冠軍，蔡英文總統及副總統賴清德都在臉書祝賀。蔡總統說，相信這幾天，有收看澳網賽事的球迷，都會為謝淑薇在球場上的拚勁與球技感到敬佩。「我也在第一時間，致賀電給淑薇，恭喜她獲得生涯第8座大滿貫冠軍，也寫下自己的歷史。」

賴清德也在臉書指出，本屆2024澳洲網球公開賽，台灣網球選手謝淑薇，寫下單屆雙料冠軍的歷史傳奇。今天，謝淑薇與波蘭選手Jan Zieliński拿下混雙冠軍，接著又與比利時選手Elise Mertens搭檔，獲得女雙冠軍，這是台灣史上首見的紀錄。

賴清德說，謝淑薇的卓越表現，不僅為台灣帶來歷史性的榮耀，更讓台灣在世界網球舞台上閃耀發光，令人十分敬佩。「再次祝賀謝淑薇，同時也期待，在未來的比賽中，她能持續展現出色的表現，為自己與台灣網球再寫新頁。」