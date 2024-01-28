澳網／謝淑薇雙料冠軍寫神奇紀錄 隊友笑稱：搞不懂她

38歲的謝淑薇復出後狂寫紀錄，今天與梅騰絲（Elise Mertens）搭檔拿下澳網女雙冠軍，不僅成為澳網單屆拿下混雙、女雙冠軍的史上第三人，也是史上第二年長女雙冠軍，辛苦的過程謝淑薇輕鬆以對，她說：「重點是享受比賽。」

很難想像，謝淑薇在2021年年底因傷一度淡出網壇，休息長達18個月後在去年復出，先與中國選手王欣瑜組隊拿下法網女雙冠軍，再與史翠可娃（Barbora Strycova）搭擋收穫溫網女雙冠軍。

今年謝淑薇更是剛開季就火力全開，在澳網先後拿下混雙、女雙冠軍，將個人生涯大滿貫獎盃推進到8座，其中7座是女雙冠軍，堆高專屬於自己的台灣網壇「淑薇障礙」，生涯四大滿貫賽冠軍，僅差美網就可集齊。

今天謝淑薇與梅騰絲雖然首盤6：1勝出，但第二盤雙方互咬，一度以5：5戰平，直到謝淑薇保發後又破發，才終於結束混戰，直落二奪冠。

「對我來說，最重要的是享受比賽。」謝淑薇在賽後記者會上表示：「就算是0：5落後，也可以露出笑容，這沒什麼大不了，團隊合作很重要。」

梅騰絲也呼應：「我們真的在場上很享受，無論是場上還是場下，跟淑薇搭檔總是很有趣。」梅騰絲接著補了一句，「雖然我有時候不知道她到底在幹嘛。」引發笑聲。

謝淑薇以38歲又24天之齡，成為大滿貫賽事史上第二年長的女雙冠軍得主，第一名雷蒙（Lisa Raymond）奪冠時也僅大謝淑薇8天，謝淑薇今年有機會解鎖紀錄。

謝淑薇也是公開年代以來，第三位在澳網單屆包辦女雙、混雙冠軍的球員，過去僅2000年史塔布絲（Rennae Stubbs）、1969年寇特（Margaret Court）曾辦到。