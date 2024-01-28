馬拉松／前田穗南創日本女子馬拉松新紀錄 有望出征巴黎奧運

日本27歲女子馬拉松選手前田穗南，今天在大阪國際女子馬拉松以2小時18分59秒的佳績奪銀，改寫高懸19年的日本女跑者新紀錄，也為自己取得出賽巴黎奧運的有利位置。

日本放送協會（NHK）報導，在今天之前，日本女子馬拉松最快紀錄是2004年雅典奧運金牌得主野口水木，在2005年柏林馬拉松創下的2小時19分12秒，但今天被前田打破。

日本選拔參加今年巴黎奧運女跑者的條件是2小時21分41秒，前田今天成績已達標，由於之前已有兩名選手內定出賽，只要3月舉行的名古屋女子馬拉松沒有選手比前田還快的話，前田就可望拿到內定出賽奧運名額。

讀賣新聞報導，今天的大阪國際女子馬拉松最終由衣索比亞選手伊得薩（Workenesh Edesa）以2小時18分51秒奪金；前田以2小時18分59秒獲銀牌。