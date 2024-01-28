澳網／與4搭檔奪大滿貫女雙7冠 謝淑薇再現百搭天后風範

11年前溫網到今年澳網女雙，台灣名將謝淑薇共與4個不同女雙搭檔攜手在大滿貫登頂、拿下7冠，被封為百搭天后的她其實也曾歷經4年多大滿貫賽事至少換13個搭檔磨合之路，也為她打下根基。

今年1月剛滿38歲的謝淑薇，生涯首度捧起大滿貫金盃為2013年溫布頓網球錦標賽，當時身邊的搭檔為中國名將彭帥，謝淑薇在締造台灣首位奪得大滿貫冠軍球員紀錄後，同年底又與彭帥年終賽封后，聲勢如日中天。

2014年對於謝淑薇而言，更是意義重大，她在5月登上世界女雙球后寶座，寫下台灣網壇新紀錄，並在6月與彭帥在法網奪冠，只可惜同年8月底兩人就宣布拆夥，也開啟了謝淑薇尋找搭檔之路。

從2015年起到2019年年初的澳網，謝淑薇在大滿貫賽場至少與13名選手搭配，其中包括與彭帥在2018年澳網再度合拍、闖進4強，也是她那段時間最接近大滿貫金盃的一次。

直到2019年法網開始，謝淑薇與捷克選手史翠可娃（Barbora Strycova）穩定合作，也將謝淑薇推向另一波大滿貫生涯高峰。

2019年溫網謝淑薇與史翠可娃一路過關斬將，包括在8強賽擊敗現任搭檔、比利時女將梅丹斯（Elise Mertens）晉級，最終第二度捧起草地大滿貫賽女雙金盃，隔年澳網兩人又攜手挺進到決賽。

不過，2021年澳網後，史翠可娃也因為懷孕暫別球場，促成謝淑薇與現任搭檔梅丹斯的合作，「台比聯軍」在那一年更攜手拿下溫網冠軍。

在2022年因傷缺席所有大滿貫賽事後，謝淑薇去年4月底復出後，先是與中國年輕好手王欣瑜組成「新海峽組合」拿下法網冠軍後，謝淑薇在溫網賽事隨即改與復出的老搭檔史翠可娃合拍，又在一片驚呼聲中拿下個人第4座溫網冠軍，且冠軍賽對手正是梅丹斯。在美網賽事落幕後，史翠可娃也再次高掛球拍，並於11月宣布再次懷有身孕。

今年首場大滿貫賽事，謝淑薇與梅丹斯在澳網女雙決賽以6比1、7比5橫掃烏克蘭的克奇諾（Lyudmyla Kichenok）與拉脫維亞的奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko），奪得2人合拍以來第2冠。

綜觀謝淑薇的7座大滿貫女雙冠軍歷史，她與彭帥、史翠可娃和梅丹斯各拿下2座冠軍，與王欣瑜則是奪下1冠，加上今年澳網混雙與波蘭搭檔傑林斯基（Jan Zielinski）臨時成軍卻摘冠，完全展現「百搭天后」的風範。

謝淑薇生涯累計8座大滿貫金盃，女雙就占7座，而她澳網、法網、溫網女雙都曾登頂，就獨缺美網冠軍，今年有機會挑戰成為史上第24位達成女雙生涯全滿貫球員。