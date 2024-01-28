澳網／女雙贏了！謝淑薇澳網收雙冠 創24年來神紀錄

澳洲網球公開賽女雙決賽今天開打，「台灣一姊」謝淑薇搭檔梅騰絲（Elise Mertens）強勢出擊，以6：1、7：5橫掃東歐對手，謝淑薇拿下生涯首座澳網女雙冠軍，加上混雙奪冠，寫下24年來神紀錄。

上一位在澳網包辦混雙、女雙雙料冠軍的大贏家，是2000年地主史塔布絲（Rennae Stubbs），謝淑薇將自己的名字刻在澳網歷史上，奪得生涯第8座大滿貫冠軍。

面對烏克蘭琪切諾克（Lyudmyla Kichenok）／拉脫維亞奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）的東歐組合，謝梅配在第3局加壓，把握單局第3個破發點，率先破發，接著第5局也破發，5：1領先進入第7局，更是連取4分，只花25分鐘強勢拿下首盤。

次盤首局謝梅配遇到挑戰，與對手6次Deuce，近11分半的糾纏後遭到破發，不過第4局謝淑薇也成功破發，將局數扳平，雙方互保的僵局在第8局被謝梅配打破，只可惜第9局未能順勢拿下，也遭破發。

雙方互保下，謝淑薇組合以6：5進入對手發球局，開局連得3分，取得3個冠軍點，靠著對手回球失誤，拿下冠軍，謝淑薇與梅騰絲相擁慶祝。