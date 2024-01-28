快訊

澳網／女雙贏了！謝淑薇澳網收雙冠 創24年來神紀錄

北榮骨科醫忘年會表演倒地 在場醫護全搶救 院長陳威明證實

人妻名下有房產…惡婆婆咒「希望早死」讓兒繼承 再找小三幫生男娃

澳網／混雙、女雙都奪冠 謝淑薇樂收920萬獎金

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導

「台灣一姊」謝淑薇與梅騰絲（Elise Mertens）的組合，在今天澳洲網球公開賽女雙以直落二奪冠，加上混雙冠軍，謝淑薇今年在澳網大豐收，獎金若平分計算，可獲得44萬7500澳幣（約台幣920萬元）。

謝淑薇與梅騰絲面對琪切諾克（Lyudmyla Kichenok）／奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）的東歐組合，第一盤只花25分鐘拿下，但次盤雙方纏鬥，最終花費1小時33分才結束比賽，以6：1、7：5奪冠。

這是謝淑薇生涯第8座大滿貫金盃，她過去7度挺進大滿貫女雙冠軍戰，僅2020年澳網失利，今年先在混雙奪冠，女雙也拼上拼圖，四大滿貫只差美網女雙冠軍。

謝淑薇與波蘭搭檔傑林斯基（Jan Zielinski）先拿下澳網混雙冠軍，共享16萬5000澳幣獎金，今天再拿下女雙冠軍，獎金73萬澳幣，兩個冠軍獎金合計89萬5000澳幣，謝淑薇可分得一半。

謝淑薇 澳網 美網

延伸閱讀

澳網／首闖大滿貫決賽亞軍作收 21歲鄭欽文：我能更好

澳網／首度搭檔就奪冠 謝淑薇感謝傑林斯基提合作邀約

網球／謝淑薇澳網佳績後有望巴黎奧運 網協願全力促成

澳網／混雙、女雙都闖決賽 謝淑薇笑喊：沒想過

相關新聞

澳網／混雙、女雙都奪冠 謝淑薇樂收920萬獎金

「台灣一姊」謝淑薇與梅騰絲（Elise Mertens）的組合，在今天澳洲網球公開賽女雙以直落二奪冠，加上混雙冠軍，謝淑...

PGA／連兩站打進前10 俞俊安獲大賽參賽資格

延續前一站並列第3好表現，台灣旅美高球好手俞俊安在今天落幕的農保公開賽（Farmers Insurance Open）並...

PGA／俞俊安農保公開賽並列第6 連兩週闖進前10

台灣旅美高球好手俞俊安今天在美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）農保公開賽第4輪揮出67桿，4輪合計以低於標準10桿的278桿...

桌球／WTT果阿球星挑戰賽 鄭怡靜挺進女單4強

在印度舉行的WTT果阿球星挑戰賽，台灣女單一姐鄭怡靜今天在8強戰面對地主好手阿古拉（Sreeja Akula），以11比...

定向越野／菁英盃潮境公園登場 蔡朋憲黃敏惠稱王封后

2024菁英盃全國定向越野短距離賽暨全國排名賽，報名參賽人數大幅增加，今天在基隆潮境公園舉行，儘管天氣濕冷，全新繪圖卻帶...

桌球／WTT果阿球星挑戰賽 鄭怡靜直落3晉8強

在印度舉行的WTT果阿球星挑戰賽，台灣女單一姐鄭怡靜在16強面對韓國的梁夏銀，以11比8、11比9、11比9擊敗對手，順...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。