澳網／混雙、女雙都奪冠 謝淑薇樂收920萬獎金

「台灣一姊」謝淑薇與梅騰絲（Elise Mertens）的組合，在今天澳洲網球公開賽女雙以直落二奪冠，加上混雙冠軍，謝淑薇今年在澳網大豐收，獎金若平分計算，可獲得44萬7500澳幣（約台幣920萬元）。

謝淑薇與梅騰絲面對琪切諾克（Lyudmyla Kichenok）／奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）的東歐組合，第一盤只花25分鐘拿下，但次盤雙方纏鬥，最終花費1小時33分才結束比賽，以6：1、7：5奪冠。

這是謝淑薇生涯第8座大滿貫金盃，她過去7度挺進大滿貫女雙冠軍戰，僅2020年澳網失利，今年先在混雙奪冠，女雙也拼上拼圖，四大滿貫只差美網女雙冠軍。

謝淑薇與波蘭搭檔傑林斯基（Jan Zielinski）先拿下澳網混雙冠軍，共享16萬5000澳幣獎金，今天再拿下女雙冠軍，獎金73萬澳幣，兩個冠軍獎金合計89萬5000澳幣，謝淑薇可分得一半。