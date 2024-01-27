定向越野／菁英盃潮境公園登場 蔡朋憲黃敏惠稱王封后

2024菁英盃全國定向越野短距離賽暨全國排名賽，報名參賽人數大幅增加，今天在基隆潮境公園舉行，儘管天氣濕冷，全新繪圖卻帶來新氣象，蔡朋憲在男子菁英組稱王；黃敏惠則是穩坐女子菁英組一姐之位。

這是中華民國定向越野協會在2024年首項賽事，吸引更多的人報名參賽，中華民國定向越野協會祕書長陳薇婷表示，「男子菁英組有38人參加，歷來最高，同時這次參賽總人數也大幅增加，今年舉辦的賽事也以往多一些。」

全國排名賽首站選在基隆，潮境公園也是首次舉辦比賽，給予參賽選手很大的挑戰，也得到許多選手「很不錯」的評價。1年多沒有參賽的蔡朋憲，在眾多菁英組好手中脫穎而出，以26分14秒奪得冠軍，「拿到冠軍，有點意外！」

蔡朋憲說：「因為之前用的是舊地圖，這次繪圖更新，就來參加比賽，也為今年全民運作準備，這場比賽有兩次攻頂，對體能的消耗很大，尤其是後半段再次攻頂的時候。」

女子菁英組17人報名參賽，黃敏惠一姐地位不變，成績是28分34秒，與第2名的梁宇琪的33分有段差距，「新的場地和新一年的比賽，很期待。以往很少在城區、又得爬山，具有挑戰性，比賽沒有受到天冷的影響，只是下雨濕滑，速度快不起來，爬坡有點多，體能要調配好。」

18歲的楊天筆首次跨級參加菁英組的比賽，沒想到就超越老前輩楊正宇、陳彥龍，以26分30秒拿下第2名，賽後他表示，雖然首次參加菁英組就有好成績，他並不滿意，「很久沒練中、短距離的跑步，有點疲勞，沒有發揮好。」

從菁英組降到公開組拿到冠軍，沒人會驚訝，但是聽障國手吳思穎卻不一樣，因為她懷孕「帶球」參賽，40分24成績還比第2名少5分鐘，「這是我第一次挺著肚子參加比賽，之前參加的是菁英組，因為懷孕，不想跑得太過激烈，才改到公開組，接下來休息，預計9月坐完月子再復出。」