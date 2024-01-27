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PGA／農保公開賽第3天 俞俊安繳73桿暫並列第29

中央社／ 台北27日電
美國PGA農保公開賽今天結束第3回合，台灣好手俞俊安暫時並列第29。 路透
美國PGA農保公開賽今天結束第3回合，台灣好手俞俊安暫時並列第29。 路透

美國PGA農保公開賽今天結束第3回合，台灣好手俞俊安抓下4博蒂、吞下5柏忌繳出73桿，以3天低於標準5桿的211桿、暫並列第29名。

總獎金高達900萬美元（新台幣約2.8億元）的美國職業高爾夫協會（PGA）農保公開賽，在加州聖地牙哥的托瑞松林球場（Torrey Pines Course）舉辦，比賽前2回合球員分別輪流在南、北球場各打一回合，接著第3、4回合決賽都在難度較高的南球場開打。

年僅25歲的俞俊安首回合在北球場狂抓8個博蒂、0柏忌的完美演出，讓他繳出64桿單獨位居領先，只可惜第2、3回合沒能挺住分別繳出74、73桿，俞俊安的排名也一路下滑到並列第29名。

俞俊安今天在第3回合前9洞表現不差，抓下3博蒂吞下2柏忌繳出35桿，只可惜轉場後吞下3柏忌，直到收尾的第18洞才又抓博蒂入袋，但整天下來，還是沒能繳出低於標準桿的成績。

這是俞俊安在2024年的PGA賽季第3場賽事，前2場比賽分別在索尼公開賽遭淘汰，上週的美國運通高球賽則是獲得並列第3的佳績。

另外，在美國東岸佛州舉行的LPGA續航錦標賽（Drive On Championship），台灣雖有徐薇淩、曾雅妮、侯羽桑、錢珮芸等4人參賽，但今天前2回合結束後，僅徐薇淩順利晉級。

其中相隔2年多重返LPGA賽場的曾雅妮以2回合高於標準10桿遭淘汰，暫居「台灣一姐」的錢珮芸打完首回合後就退賽。

唯一晉級的徐薇淩今天抓2博蒂、吞下3個柏忌繳出高於標準1桿的72桿，並以2天低於標準1桿的141桿、暫並列第40名順利晉級。

俞俊安 徐薇淩

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