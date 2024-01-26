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網球、高爾夫職業選手優先 112年已納黃金計畫

中央社／ 台北26日電

台灣女網好手謝淑薇今天拿下生涯首座澳網混雙冠軍，28日將繼續挑戰女雙金盃。體育署長鄭世忠重申，包括網球、高爾夫等職業選手，都已在去年陸續納入黃金計畫，絕非有成績後才錦上添花。

鄭世忠去年剛上任後就親赴成都替台灣世大運代表隊加油打氣，而當時台灣「男網一哥」許育修摘下男雙金牌後，鄭世忠在選手村頒發總統蔡英文賀電時就告訴網球選手們，任何一塊獎牌都是同樣價值，因此體育署決定將奧運深受矚目的網球、高爾夫同樣列入黃金計畫。

這個想法在去年10月修改規定完成後，包括中華民國高爾夫協會、中華民國網球協會也先後發文感謝，並依照規定提報符合資格的職業選手加入黃金計畫。

網球協會依照規定選出謝淑薇、「詹家姊妹」詹詠然與詹皓晴在內等5人列入黃金計畫，對於接下來出國比賽的經費將更加充裕，至於高爾夫協會也有拿到東京奧運銅牌的潘政琮加入計畫。

據了解，網球協會選出人選之後，就陸續寄發同意書，今年1月8日澳洲網球公開賽開打前就已經將同意書寄給謝淑薇，而在1月18日澳網還在進行中時，就接獲謝淑薇回函同意加入黃金計畫，未來也有望繼續替國家隊效力。

鄭世忠今天在接受中央社訪問時說道，過去體育署就長期針對各單項協會進行潛優培訓計畫，當然也包括網協，「現在我們把網球、高爾夫職業選手也納入黃金計畫，就是想要照顧更多頂尖優秀的人才，而且這2個項目也都是奧運項目，絕對值得政府持續照顧和支持。」

高爾夫 謝淑薇 體育署

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