三大體校合作策略聯盟 今明舉辦女子排球交流賽

國內三所體育專業大學包括國立台灣體育運動大學、國立體育大學、台北市立大學合作進行策略聯盟，今、明兩天將首度於台中舉辦女子排球聯盟交流賽，台中市政府運動局長李昱叡代表市長盧秀燕到場，他表示，市長盧秀燕將運動發展列為重要施政項目之一，盼各界到訪台中，支持專業院校資源整合，帶動國內體育運動發展。

李昱叡表示，此次進行策略聯盟的三所大學是我國培育傑出運動人才與國家隊的重要搖籃與推手，以專業能力將運動競技、產業、文化、科技、全民健康及學術研究等資源整合，不僅培養專業人才，更提升國家體育運動的競爭力。

台北市立大學校長邱英浩表示，看到運動選手為台灣爭取榮譽的時候非常感動，覺得要用行動來支持體育，整合資源以力推運動發展。國立體育大學校長邱炳坤表示，運動人才的培育和養成是體育大學發展目標，透過資源共享讓人才養成更多元。國立台灣體育運動大學校長許光麃也強調，這次率先辦理第一場交流賽事，踏出合作的第一步，盼未來不論是體育學術研究或競技運動都能擴大交流。

李昱叡強調， 台中市在市長盧秀燕的體育運動政策擘劃下，投入超過百億元的預算挹注，包括興建全國首創國民暨兒童運動中心已啟用7座，另有5座興建中；全國首座國際足球運動園區在今年動工；以及今年啟用的全國首座國際壘球園區；市民期盼的「台中巨蛋體育館」也即將動工。

在人才培育方面，逐年優化獎勵制度支持選手訓練所需，扎根在地，不斷培育優秀選手，去年亞運台中之光拿下5金、5銀、2銅的佳績，今年包括柔道男神楊勇緯、游泳好手林姵彣、輕艇好手吳少璿、張筑涵等人，也將出戰巴黎奧運。運動局持續透過充實軟、硬體建設，帶動城市運動發展。