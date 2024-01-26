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T1聯盟／體驗Toyz手搖飲一日店長 卡森斯與珍奶相見恨晚

中央社／ 台北26日電
卡森斯（DeMarcus Cousins）受邀擔任近日話題網紅Toyz的手搖飲店當一日店長，並親自手作「表弟奶茶」與球迷同歡。 圖／讀者提供
卡森斯（DeMarcus Cousins）受邀擔任近日話題網紅Toyz的手搖飲店當一日店長，並親自手作「表弟奶茶」與球迷同歡。 圖／讀者提供

前美國職籃NBA球星卡森斯（DeMarcus Cousins）受邀擔任近日話題網紅Toyz的手搖飲店當一日店長，並親自手作「表弟奶茶」與球迷同歡，他更透露應該要早點嘗試珍珠奶茶。

披上台灣職籃T1聯盟台啤永豐雲豹戰袍，日前在加盟記者會上卡森斯曾提到，期盼體驗台灣的文化，並自曝是美食家，將盡量嘗試不會害怕的食物，「尤其台灣夜市我一定會去體驗看看。」

如今受邀擔任手搖飲一日店長，卡森斯親自手作「表弟奶茶」，吸引不少球迷前來朝聖，他笑說第1次嘗試做手搖飲感覺蠻興奮的，「目前看起來還不錯，大家也都很喜歡。」

同時是首次喝珍奶的卡森斯也透露，他很享受，「我應該要早點嘗試的，期待之後成為我每天的『例行公事』。」

昨天「解鎖」台灣夜市，卡森斯爆料，自己是牛肉麵的狂粉，「幾乎每天都要吃一碗。」不過他承認尚未嘗試臭豆腐，「有一種瘋狂的臭味撲鼻而來，我想說這是什麼味道，雖然我現在還沒有勇氣，但我覺得之後還是必須挑戰看看。」

卡森斯（DeMarcus Cousins）受邀擔任近日話題網紅Toyz的手搖飲店當一日店長，並親自手作「表弟奶茶」與球迷同歡。 圖／讀者提供
卡森斯（DeMarcus Cousins）受邀擔任近日話題網紅Toyz的手搖飲店當一日店長，並親自手作「表弟奶茶」與球迷同歡。 圖／讀者提供

有趣的是，這次限量100杯「表弟奶茶」特別請藝術家Jeff設計杯身小貼圖，看到成品的卡森斯也讚不絕口，「他做得很棒，設計非常有創意，而且又獨具特色。」聽聞卡森斯的好評，Jeff表示很開心，「剛剛跟他互動，感覺他是很親切的人。」

Jeff提到，設計的理念是以帶有活潑感的卡森斯，結合年輕族群喜歡電玩風格，而灌籃姿態搭配拿著手搖飲的飲料杯，「在比賽很悠閒喝茶，感覺比賽難不倒他。」另外，畫上卡森斯的綽號「Boogie」則算是小彩蛋，Jeff表示，其實很少看體育，難得有機會接觸相關運動人員，「蠻不錯的合作經驗。」

卡森斯 T1聯盟

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