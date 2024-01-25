高球／全桿面皆是甜蜜點 品牌推出Ai技術智慧球桿
高爾夫球桿品牌卡拉威Callaway，首創導入Ai應用研發的AI Smart Face技術，利用數千名高爾夫球選手的揮桿動態記錄分析優化Driver效能推出Ai技術智慧球桿，今天在工研院、資策會密切合作的熱門新興室內高爾夫智慧場館N24台北方舟，盛大發表新這款革命性結構設計的Ai系列球具。
這款Ai技術智慧球桿蒐集了超過25萬次真人揮桿數據、彙整104萬次擊球資料分析在深入分析，在超級電腦中輸入超過8萬行客製化代碼，衍生超過5萬次虛擬建模分析測試後，找到最佳桿面結構提供支援，打造出的最新科技桿面Ai Smart Face，擊球瞬間其Micro Deflections自動校準科技有效優化非中心點擊球時的彈道和倒旋的超強桿面。
而全新360度環形碳纖維桿體更減輕15%桿重，同時在桿體內加入兩根鈦合金骨架使其更加堅固。輕化桿體結構可節省重量來優化擊球彈道並增加容錯可能性，讓擊球點不只在桿面中心，而是幾乎覆蓋整個桿面的全甜蜜點超級球桿。
Callaway球桿研發部門總監吉伯斯（Evan Gibbs）表示，PARADYM Ai SMOKE系列的木桿在發球距離上將比上一代更遠，尤其是在非桿面中心甜蜜點擊球時影響差距更小。這主要依靠全桿面甜蜜點所帶來更穩定的倒旋，以及擊球高球速時附帶的高容錯表現。球員在使用時，將可體驗到更一致的起球表現以及帶來的落點更集中的特性。整個Ai SMOKE系列全面的性能可以滿足不同球員的個人需求，並更能適應不同的揮桿習慣。
受邀參加新品發表會的台灣職業高爾夫協會職業選手兼國家A級教練吳致誼表示，高爾夫球在世界上最難的體育運動排名第四名，高爾夫球除了要講究身體的協調性、爆發力、臨機反應，比賽中更需要強大的耐心與毅力，一點點細微的誤差就會成為勝敗的關鍵因素，木桿佔總成績25%，Ai球桿的出現可減少木桿擊球誤差值，較能穩定球員在於比賽的情緒起伏，進一步幫助選手在實際的揮擊中發揮最佳實力爭取佳績。
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