台維斯盃／法國先遣部隊明來台 5屆大滿貫冠軍28日抵台
2024台維斯盃世界組總決賽資格賽，我國出戰法國賽事將於2月3、4日在台北網球中心舉行，中華網球協會秘書長王凌華今天透露，法國隊先遣部隊預計在明天就抵台場勘、準備，團隊預計28日登台備戰，展現對於這次比賽的高度重視。
被譽為網球界世界盃的台維斯盃，我國代表隊首度前進世界組總決賽資格戰，並將在2月3、4日出戰世界強權法國，包括男單世界排名第19、剛結束澳網賽程的曼納利諾（Adrian Mannarino）、第20名的亨伯特（Ugo Humbert）、第34名的菲爾斯（Arthur Fils）以及雙打5屆大滿貫冠軍馬育（Nicolas Mahut）、瓦賽林（Edouard Roger-Vasselin）都將來台參賽。
我國這次同樣精銳盡出，以亞運代表隊陣容為班底，包括許育修、吳東霖、曾俊欣、莊吉生、黃琮豪都將參賽，網協今天表示，賽事門票在開賣一周後就已經售罄，比賽當天也不會開放現場售票。
對於這次法國隊來台陣容星光熠熠，王凌華表示，法國這次很重視這場比賽，先遣部隊預計在明天抵台場勘，團隊則預計在28日抵台，包括治療師、穿線師、廚師也都會一起前來，也期待我國好手能夠打出一場好球，一同攜手捍衛主場。
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