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花滑世青賽／睽違7年我再度承辦 李宇翔盼帶來最好演出

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
2024 ISU世界青年花式滑冰錦標賽將於2月28日至3月3日在台北小巨蛋舉行，我國小將李宇翔（左）將以地主身份參賽。記者劉肇育／攝影
2024 ISU世界青年花式滑冰錦標賽將於2月28日至3月3日在台北小巨蛋舉行，我國小將李宇翔（左）將以地主身份參賽。記者劉肇育／攝影

2024 ISU世界青年花式滑冰錦標賽將於2月28日至3月3日在台北小巨蛋舉行，也是我國繼2017年後再度舉辦這項花滑國際盛會，我國李宇翔、蔡玉鳳等好手都將參賽，其中這也是李宇翔個人最後一場青年組賽事，他也強調希望帶給台灣花滑愛好者一場最好的演出。

2024 ISU世界青年花式滑冰錦標賽睽違7年再度登台舉辦，我國滑冰協會理事長洪調進在今天的賽事發布記者為上表示，花滑一直是冬季運動中最受到關注的一項，更是相當適合亞洲人發展，今年協會在體育署、台北市政府與贊助夥伴的大力支持下，再次舉辦這項高水準賽事，希望讓台灣觀眾大飽眼福。

而今年賽事除了我國共派出19位選手參賽外，也邀請到花滑好手丁子涵參與閉幕表演，過去曾參加過2020年世青賽的她表示，能夠在今年受邀表演讓她感到非常榮幸，尤其還是以地主身份，算是圓了一個夢，「也希望今年參賽的小選手都能享受這個過程，畢竟這是難得在台灣舉辦的大賽事。」

而去年在全國錦標賽成為第一位總分突破200分青年選手的李宇翔，今年也將以地主身份參賽，他也透露已經邀請家人一同到場觀賽、共襄盛舉，「世青賽是青年層級最大比賽，這一場也是我青年層級賽事的最後一場比賽，對我來說能以地主身份參與意義非凡。」

李宇翔也透露，這次預計會在長曲項目加入旋轉3圈半的動作，並訂下再次挑戰200分的目標，談到以地主身份迎接世界各國好手，日前才剛到拉脫維亞參賽的他也大力推薦各國選手一定要把握機會品嚐台灣美食和美景，「我個人最推薦的就是我的最愛珍珠奶茶，當然台灣的美景也一定不能錯過。」

花式滑冰 體育署

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