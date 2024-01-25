網球／與澳洲奧會齟齬已久 「壞小子」基里洛斯喊不打奧運

巴黎奧運網壇必無壞小子？「若我的身體恢復到可參賽的水準，將會主動官宣不參加巴黎奧運！」澳洲網球名將「壞小子」基里洛斯24日受訪表示，言詞間流露出與澳洲奧會深深的不合，壞小子始終對2016年里約奧運的徵召問題耿耿於懷，屆時他世界排名第13，真有機會一爭獎牌，但澳洲當時以行為紀律為由，放棄壞小子。

里約奧運往事

根據《路透社》報導，澳洲網球名將「壞小子」基里洛斯24日受訪時提到，即便身體健康，也不會在今年身披澳洲戰袍、前往巴黎奧運，言詞堅決，顯然對於澳洲奧組委相當不滿，問題就出在2016年里約奧運的落選問題。

當年是壞小子的巔峰時期，他是澳洲網球兩大王牌之一（另一位托米契恰好最終也未參與，同樣是行為乖張的選手），最高世界排名來到第13，絕對有替祖國爭奪獎牌的實力，壞小子也多次表示願意出戰奧運，但最終仍舊落選里約奧運名單，引發壞小子抨擊澳洲奧組委「不公」。

雙方齟齬多年

根據《當時衛報》報導，壞小子最不滿的是澳洲高層說法前後不一，奧運前就有輿論認為壞小子的行事風格難管，將他列入觀察名單，但他也收過澳洲網協對他參加奧運的擔保，但奧組委卻在公開場合抨擊他的行事方式、並在私下刁難自己。

最終確定被棄用後，壞小子直指澳組委是能力不足，無法成為優秀的體育管理者，才會武斷以紀律問題直接開鍘，澳洲奧組委一直沒有聯繫壞小子或團隊，至少透過開會、直接對話提出要求，嘗試解決紀律問題的顧慮，就片面鐵口直斷他會對澳洲奧運代表團帶來負面影響，從那時起，雙方關係一路僵持。

但現實面來說，壞小子不見得是自主放棄巴黎奧運、其實是他被巴黎奧運淘汰，基里洛斯近年傷病連連，從2022年的日本公開賽以來，壞小子只打過一場巡迴賽，疲於與膝蓋、腳、手腕傷勢搏鬥，要趕在巴黎奧運前恢復到頂尖水準難度本就很高。

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