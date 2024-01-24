WOTD格鬥賽28日台北體育館登場 青柳克明對上胡傑善

由中華民國綜合格鬥協會與武界體育攜手舉辦的WOTD賽事，自2017年舉辦以來陸續挖掘了諸如「影子」吳仲凱、「暴風」青柳克明、李育昇等等一眾知名選手，今年賽事也將邁入第11屆，並將於28日在台北體育館熱血開戰。

WOTD-ETD系列賽事今年將進入第11屆，也吸引了許多國內外的好手們紛紛參賽，包括在業餘賽事10連勝後，出登場職業賽就拿下TKO勝利的格鬥選手林禾順，於亞錦賽勇奪銀牌的格鬥國手陶奕儒，以及來自香港並泰拳、柔術、角力都有著非凡成績的高手鍾沛榮，這些格鬥界的佼佼者將在擂台上展現最精采的表演。

而本屆賽事的壓軸主賽，將由知名職業格鬥選手「暴風」青柳克明，再次對上出身海軍陸戰隊的特戰格鬥高手胡傑善，台灣最年輕的職業格鬥選手「The Blast 暴風」青柳克明，年僅26歲就已經累積了5場職業格鬥賽的經歷，近年來他更是潛心淬煉拳擊技巧，除了早期使他聞名的纏鬥降伏能力之外，現在他的兵器庫裡更是多了一門火炮。

在上一屆WOTD-ETD 10的賽場上，青柳克明對上了來自香港的全方位高手「RJ」鍾沛榮，面對技巧多變且在打擊、摔技、降伏技上都頗有造詣的對手，青柳克明使出他練成的招牌絕技「暴風後手重拳」多次擊暈鍾沛榮，最後判定獲勝，為自己的職業生涯再添一場勝仗。

將踏上擂台另一個角落的前海陸中士也是台灣知名的格鬥高手胡傑善，則早在超過8年前就活躍於台灣的格鬥圈中，並拿下多面全國性綜合格鬥賽事的獎牌，修煉格鬥技多年的他，尤其擅長拳擊和巴西柔術，不僅多次以巴西柔術降伏獲勝，更曾在2017年的RFC-WOTD錦標賽上獲得最佳降伏獎項，而上回與青柳克明對決時，胡傑善更是多次使出精熟的柔術技巧，對青柳克明多次施展關節技造成極大的威脅。

除此之外，創造了驚人的MMA 11連勝紀錄的「格鬥上古神獸」林禾順，也將在這次賽事中挑戰截然不同的鐵籠搏擊規則，面對來自香港戰隊 Spark Muay Thai 的賴嘉豪；在MMA主賽中，另一場備受關注的賽事便是「RJ」鍾沛榮捲土回歸，再次來台參賽的他將要對決於上一屆賽事拿下最佳KO獎的「鋼彈盪單槓」簡聖峯。