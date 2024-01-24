T1聯盟／「全民表妹」李雅英遊九份逛夜市 艾融伴遊直呼沒架子

新加入T1聯盟台啤永豐雲豹「浪LIVE電豹女」的南韓高人氣啦啦隊女神「全民表妹」李雅英，日前趁著休兵日與同為電豹女的好友艾融暢遊九份老街及基隆廟口夜市，不僅大啖美食也飽覽台灣美景，讓李雅英直呼「No.1」。

李雅英笑說：「台灣九份是南韓人來台灣的必去景點之一，我當然會想去逛逛，雖然天公不作美碰到超級寒流。但我還是很開心，因為不僅喝到好喝的高山茶、而且山上氛圍很棒，風景No.1！」

擔任一日導遊的艾融也盡地主之誼，帶她去基隆夜市大快朵頤一番，李雅英對於知名的咖哩炒麵和炸天婦羅讚不絕口，大喊是這輩子從未吃過的美味，但對於東山鴨頭則是敬謝不敏，直呼鴨頭跟鴨舌看起來好可怕。

李雅英（左）、艾融（右）暢遊九份、基隆廟口夜市。圖／台啤永豐雲豹提供

艾融透露李雅英私下個性相當隨和，而且毫無架子，是個好相處的人，她說：「一個外國人在異地發展，不管是語言或是文化都要去調整適應，十分辛苦，所以我要有空就會多帶她走走，希望能幫助她更快融入台灣。」

來台灣已經數次的李雅英對於台灣食物頗能適應，也透露如果未來有機會的話想長住台灣，她說：「我覺得台灣人都很友善，而且食物便宜又美味，各位球迷朋友們，如果有必吃的台灣美食，一定要介紹推薦給我喔。」